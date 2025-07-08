"Настав вирішальний момент": Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році

2025 рік може стати ключовим для прогнозів щодо шансів на перемогу.

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Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Окупанти перегруповуються і продовжують тиснути на фронті

2025 рік може стати ключовим для прогнозів щодо шансів на перемогу

РФ нарощує виробництво озброєння, але Україна може вистояти

Російські окупанти продовжують тиснути на фронті і не планують зупинятися. Більше того, Кремль відмовляється від мирних переговорів і хоче продовження війни.

Загарбники накопичили ресурси, ситуація на фронті зараз справді важка. Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, повідомляє 24 канал.

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Він зазначив, що окупанти перегруповуються. Чимало російських підрозділів "стерті", тому в армії РФ були змушені переформатовувати їх, додавати новобранців або перекидати людей, які вижили, до інших підрозділів.

За словами Жмайла, можна сказати, що зараз починається новий етап війни.

Зараз є критично важливою підтримка Сил оборони і пропаганда добровільного рекрутингу до українського війська. Жмайло зазначив, що 2025 рік може стати ключовим для прогнозів щодо шансів на перемогу.

"Тому зараз, без перебільшення, дійсно ключовий момент: або видихнуться росіяни й ми переламаємо їх, або вони зможуть прорватися і вийти на оперативний простір", – додав він.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом. Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ. Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ. Головнокомандувач повідомив, як змінилася ситуація на фронті.

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Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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