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На Херсонщині окупанти чавлять танками і змішують із землею зерно

14 квітня 2022, 09:59

Російські загарбники роблять все, щоб українці не могли зробити посіви на полях і прогодувати себе і своїх рідних. У деяких окупованих районах немає їжі.

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Окупанти знищують зерносховища / колаж фото Генштабу та pixabay.com

У Херсонській області російські окупанти знищують зерносховища, щоби люди не могли зробити посіви та прогодувати себе і свою сім'ю.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент з Кривого Рогу, посилаючись на свідчення біженців з Херсонської області.

За його словами, окупанти відкрито знущаються з мирного населення. В окремих захоплених районах області у людей немає їжі. При цьому загарбники за допомогою танків і важкої техніки руйнують зерносховища, в яких зберігали посадковий матеріал.

"Вони розвалюють стіни сховищ, а потім чавлять зерно і змішують його із землею. Все це, щоби люди не могли зробити посіви на полях і навіть прогодувати себе і своїх рідних", – розповів журналіст.

Як повідомляв Главред, житель села Лосинівка Чернігівської області розповів, як російські окупанти увірвалися до нього додому загнали у двір вантажний автомобіль і почали вивантажувати всі цінні речі з гаража. Загарбники вкрали телевізор, різні інструменти, два кондиціонери, шланги та навіть заморожений гарбуз із холодильника.

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війна в Україні зернові зерно Херсонська область війна Росії та України
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