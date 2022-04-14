На Херсонщині окупанти чавлять танками і змішують із землею зерно

Окупанти знищують зерносховища / колаж фото Генштабу та pixabay.com

У Херсонській області російські окупанти знищують зерносховища, щоби люди не могли зробити посіви та прогодувати себе і свою сім'ю.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент з Кривого Рогу, посилаючись на свідчення біженців з Херсонської області.

За його словами, окупанти відкрито знущаються з мирного населення. В окремих захоплених районах області у людей немає їжі. При цьому загарбники за допомогою танків і важкої техніки руйнують зерносховища, в яких зберігали посадковий матеріал.

"Вони розвалюють стіни сховищ, а потім чавлять зерно і змішують його із землею. Все це, щоби люди не могли зробити посіви на полях і навіть прогодувати себе і своїх рідних", – розповів журналіст.

Як повідомляв Главред, житель села Лосинівка Чернігівської області розповів, як російські окупанти увірвалися до нього додому загнали у двір вантажний автомобіль і почали вивантажувати всі цінні речі з гаража. Загарбники вкрали телевізор, різні інструменти, два кондиціонери, шланги та навіть заморожений гарбуз із холодильника.

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