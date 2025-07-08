'Силам оборони доводиться відходити': ситуація на Запоріжжі загострилась, деталі

Ворог не може закріпитись на позиціях, які змушені були залишити українські захисники, адже вони повністю знищені, зазначають в ЗСУ.

https://glavred.net/front/silam-oborony-prihoditsya-othodit-situaciya-v-zaporozhe-obostrilas-detali-10679780.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 ОМБр

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни активізували штурмові дії в районі Кам'янського Запорізької області

Ситуація на Оріхівському напрямку складна

Сили оборони змушені відступати із знищених позицій

Сили оборони змушені відступати з ділянок у районі Кам’янського на Запоріжжі, де фактично вже немає позицій через інтенсивні бойові дії. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, ситуація на Оріхівському напрямку залишається складною, особливо в районі Кам’янського, передає Укрінформ.

Протягом кількох днів російські війська здійснюють масовані авіаудари, артилерійські обстріли та активно використовують дрони. Штурми проводяться невеликими піхотними групами.

відео дня

При цьому противнику не вдається утримати захоплені позиції, оскільки через постійні обстріли там усе знищено.

"Силам оборони доводиться відходити від тих позицій, яких фактично вже немає в цьому населеному пункті. Декілька таких позицій ворог зруйнував повністю й намагається зайти на них. Але втриматися він там також не може, тому що там немає навіть де сховатися. За цей населений пункт тривають запеклі бої", - наголосив Волошин.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Запоріжжі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, перед російськими військами поставлено нове завдання — ймовірно, протягом літа вони зосередяться на активних штурмах на Запорізькому напрямку. Про це заявив заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest.

Як повідомив 6 червня проєкт DeepState, російські сили вже активізували наступальні дії в цьому районі, зокрема вранці розпочали атаку на село Малинівка.

Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов наголосив, що армія РФ намагається прорватися до адміністративних меж Запорізької області, щоб убезпечити сухопутний коридор між Ростовом та тимчасово окупованим Кримом. За його словами, навіть без прямого доступу до планів російських командирів, із характеру дій противника зрозуміло, що саме цього вони прагнуть.

Інші новини:

Про джерело: Сили оборони півдня Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред