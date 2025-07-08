Новий скандал на публіці: Макрони раптово осоромилися перед камерами

Еммануель Макрон і Бріджит Макрон посварилися просто перед виходом із літака.

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Макрони посварилися перед виходом із літака в Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Еммануель і Бріджит Макрон прибули з офіційним візитом до Британії

Перед виходом із літака подружжя посварилося

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріджит Макрон прибули з офіційним візитом до Британії, однак між ними "пробігла" чорна кішка. Подружжя знову посварилося просто перед виходом із літака. Відео розлетілося в Мережі.

Макрон перший виходив із літака, а його дружина не дуже поспішала йти за ним. Коли французький президент спустився, він розвернувся і подав руку Бріджит. Однак вона зробила вигляд, ніби не бачить цього і проігнорувала жест чоловіка.

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Тоді Еммануель Макрон не зміг нічого зробити іншого, як просто ніяково опустити руку.

Дивіться відео зі сваркою Макронів:

Макрони посварилися перед виходом із літака в Британії / фото: скріншот

Mail Online повідомляє, що за кілька хвилин Макрони сиділи в машині та чекали виїзду з бази. На вигляд між ними були холодні стосунки. Бріджит Макрон дістала з сумочки телефон і дивилася в нього.

Дивіться відео зі сваркою Макронів:

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Як повідомляв Главред, раніше Еммануель Макрон заявив, що Трамп тепер усвідомлює обман з боку Путіна. Макрон запропонував встановити Росії дедлайн для припинення вогню. Якщо Москва на такий крок не піде, потрібно вводити жорсткі санкції.

Президент Володимир Зеленський днями обговорив з Макроном можливість розширення повітряного флоту ВПС України за рахунок додаткових літаків Mirage. Крім того, лідери обговорили і співпрацю з питань виробництва та інвестицій у дрони-перехоплювачі.

Зеленський і Макрон також поговорили про спільне виробництво безпілотників на базі Renault. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, Україна гостро потребує підтримки, і Париж уже перенаправив Києву частину коштів, отриманих від заморожених російських активів.

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