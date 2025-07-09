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РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз

Олексій Тесля
9 липня 2025, 02:30
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Ключовий параметр - це кількість військовослужбовців угруповання військ РФ на території України, вважає Сергій Алексашенко.
Війна в Україні затягнеться
/ Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Важливе із заяв Алексашенка:

  • Наступ РФ відбуватиметься в рамках уже наявного угруповання
  • Ключовий параметр - це кількість військовослужбовців угруповання військ РФ на території України

Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко прокоментував запитання про те, чи може країна-агресор РФ піти в наступ у Чернігівській або Київській областях.

"Вторгнення або активізація військових дій у Сумській області не призвели до зростання чисельності російського військового угруповання - вони просто перекинули, умовно, 50 тисяч осіб з одного регіону до іншого", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що це не потребувало збільшення військових витрат РФ.

"Тому якщо почнуться активні бойові дії, скажімо, у Чернігівській або Київській областях, або, умовно, буде спроба вийти на кордони Дніпропетровської області, але все це відбуватиметься в рамках уже наявного угруповання, то на економіці це ніяк не позначиться", - не виключає він.

Співрозмовник упевнений у тому, що ключовий параметр - це кількість військовослужбовців угруповання військ РФ на території України, яка може досягати 750 тисяч осіб.

"Навіть якщо це угруповання зросте з 750 до 800 тисяч осіб, з економічної точки зору збільшення військових витрат буде вкрай незначним. Якщо ж воно зросте, скажімо, до мільйона, ось тоді це потребуватиме перерозподілу ресурсів у бюджеті, нових закупівель озброєнь, боєприпасів у Північної Кореї тощо. Але в рамках нинішнього військового угруповання від того, що військові дії відбуваються не в Запорізькій і Херсонській областях, а в Сумській - як то кажуть, від зміни місць доданків сума не змінюється. Тому я не бачу в цьому жодних наслідків для російської економіки", - додав Алексашенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Алексашенка:

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ продовжуватиме наступ у липні-серпні. Російські окупанти будуть активно використовувати північнокорейців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ підуть у контратаку, росіян притискатимуть до кордону. Незабаром можливе подальше розширення підконтрольної ЗСУ території, не виключає Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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Про персону: Сергій Алексашенко

Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ.

Кандидат економічних наук.

З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів".

Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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Сергій Алексашенко війна Росії та України
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