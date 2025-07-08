РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

Про що сказав Сирський:
- Росія в 1,6 раза за останній місяць збільшила удари по Україні ракетами та дронами
- Україна змушена діяти асиметрично
Протягом останнього місяця Росія в 1,6 раза збільшила кількість ракетно-дронових атак по території України. Водночас Сили оборони України знищили близько 4 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.
За його словами, РФ активно нарощує виробництво ударних засобів, тому українські захисники змушені застосовувати як симетричні, так і нестандартні дії, а також шукати нові тактичні й технологічні рішення для ефективної протидії.
"Наші воїни хоробро стримують наступальні спроби ворога, влучно нищать особовий склад та техніку росіян, завдають ефективного ураження по військових та логістичних цілях агресора в глибині території РФ, послідовно послаблюють його виробничий потенціал", - зазначив головком.
Сирський також зазначив, що У червні українські військові здійснили 115 ударів за напрямком DeepStrike. Крім того, артилерією було уражено 2864 ворожі цілі. Пріоритетом, за словами головкома ЗСУ, залишається посилення та підвищення ефективності систем протиповітряної оборони.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія дедалі частіше здійснює удари по цивільній інфраструктурі в Україні, ймовірно, свідомо обираючи саме такі цілі. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За словами авіаексперта Костянтина Криволапа, інтенсивність дронових атак на українські міста лише зростатиме і це процес, до якого українці повинні бути готові заздалегідь.
Військовий ЗСУ, засновник компанії "Перший контакт" та голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик також вважає, що російські загарбники намагатимуться щомісяця збільшувати масштаб атак на українську територію на 10–20%.
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Про джерело: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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