Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Руслан Іваненко
9 липня 2025, 02:01
320
Ворог намагається прорватися в ключових районах, але ЗСУ відбивають усі штурми і утримують позиції.
ВСУ, Фронт
Ворог проводить масштабні наступальні дії на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Зафіксовано 148 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
  • Ворог випустив 6 ракет, 77 бомб і понад 1100 дронів-камікадзе
  • ЗСУ знищили 177 окупантів, техніку й засоби РЕБ ворога

Від початку доби 8 липня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніші атаки ворога відбулися на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних удари, застосувавши шість ракет і скинувши 77 керованих бомб. Крім того, ворог задіяв 1113 дронів-камікадзе і здійснив 4126 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

відео дня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав сім авіаударів, скинув 13 керованих бомб і здійснив 260 обстрілів, у тому числі п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

"Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському, Сіверському та Південно-Слобожанському напрямках. Частина зіткнень — досі не завершені." — Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку відбито три атаки ворога біля Ступочок і Білої Гори.

Торецький напрямок зазнав дев’яти боєзіткнень: ворог намагався штурмувати позиції в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру, а також напрямках Катеринівки і Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку противник здійснив 51 атаку в районах Попів Яру, Полтавки, Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Разіне, Лисівки, Шевченко, Звірового, Удачного, Муравки, Олексіївки, Зеленого Кута, Горіхового, а також у напрямках Покровська, Молодецького і Новопавлівки. Шість боєзіткнень тривають.

"За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 177 окупантів, знищено техніку, дрони, РЕБ і артилерію противника." — Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку відбито 26 атак ворога в районах Запоріжжя, Піддубного, Мирного, Комарів, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Вільного Поля та Новополя. Ще вісім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські війська відбивають один штурм біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Плавнів, але наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися наблизитися до укріплень. Ворог завдав авіаударів по районах Миколаївки та Львового.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом. Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ. Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

Крім того, російські окупанти активізували бойові дії на півдні нашої держави. Вперше з початку повномасштабного вторгнення загарбники намагаються наступати по всій лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

02:01Фронт
100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

00:59Економіка
Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

23:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

Останні новини

03:33

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

02:30

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогнозВідео

02:08

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

02:01

Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

01:30

Любовний гіпноз для Рейчел Грін: у Дженніфер Еністон новий роман

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
00:59

100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

00:43

Виграла бій у тата: Slavia вперше розкрила ім'я новонародженого сина

08 липня, вівторок
23:25

Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася

23:14

У США шахрай спілкувався з топ-чиновниками, прикидаючить держсекретарем Рубіо - WP

Реклама
23:04

"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень

23:02

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

22:13

Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

21:55

Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

21:45

Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

21:39

4 заборони, які не можна порушувати в Панкратіїв день: прикмети 9 липня

21:11

Таємниці Чернігова: чому місто має таку назву і до чого тут ТмутороканьВідео

21:06

"Настав вирішальний момент": Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році

20:57

"Силам оборони доводиться відходити": ситуація на Запоріжжі загострилась, деталі

20:53

Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву

20:49

Грози, зливи та град: Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області

Реклама
20:18

"Постріл в голову": чому США не введуть "пекельні санкції" проти РФ, є причинаВідео

20:09

"Основний наступ – у серпні-вересні": Світан назвав причину активізації окупантів на півдні

20:03

Вишня і смородина злетіли в ціні: яка вартість популярних ягід для заморожування

20:00

США зроблять "розумний крок", щоб змусити Путіна припинити війну: відома дата

19:42

Новий скандал на публіці: Макрони раптово осоромилися перед камерами

19:22

"Годує нас маячнею": Трамп уперше розніс Путіна і пообіцяв сюрприз

19:18

Загадка смаку: як борщ змінив свій вигляд і що приховують рецепти з давниниВідео

19:10

Протистояння Алієва та Путіна: як виглядає "війна проксі 2025"Погляд

19:08

У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

18:56

Небо затягнуло густим димом: в Ростові спалахнула гігантська пожежа після вибухівВідео

18:55

Melovin мобілізувався: коли це сталося та чим займатиметься зірка

18:54

Не мають відношення до України: справжня батьківщина вареників здивує багатьохВідео

18:23

На кожну повернуту в бюджет країни гривню НАБУ витратило 12, – експерт запропонував розформувати неефективне НАБУ

18:17

Хрумти із задоволенням: швидкі ковбасні палички на сніданок від ЕктораВідео

18:08

Медведєв розкрив справжнє ставлення Путіна до слів Трампа

18:03

Перехитрити кота зможе не кожен: є всього 5 секунд, щоб знайти хвостатого хитруна

17:57

На українських АЗС водіїв чекає неприємний сюрприз: що сталося

17:55

РФ б'є по ТЦК цілеспрямовано: в ЗСУ відверто сказали, що буде з мобілізацією

17:52

РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

17:50

Смачні та хрумкі огірочки: господиня поділилася чудовим рецептом малосольних огірківВідео

Реклама
17:20

Чи можна прибирати могилу померлих до 40 днів: священник відповівВідео

17:19

Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

16:58

Без води та каструлі: як зварити кукурудзу за 3 хвилини

16:47

Долар і євро різко рвонули вгору: новий курс валют на 9 липня

16:39

Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

16:20

VİP-відпустка: хто з українських знаменитостей може дозволити собі відпочинок на яхті

16:19

Постійні сварки та хвороби: що обов'язково потрібно викинути, щоб повернути благополуччя

16:00

Точно не згниє і не засохне: як зберегти часник до весни

15:55

Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

15:40

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти