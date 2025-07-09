Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Ворог намагається прорватися в ключових районах, але ЗСУ відбивають усі штурми і утримують позиції.

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Ворог проводить масштабні наступальні дії на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Зафіксовано 148 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку

Ворог випустив 6 ракет, 77 бомб і понад 1100 дронів-камікадзе

ЗСУ знищили 177 окупантів, техніку й засоби РЕБ ворога

Від початку доби 8 липня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніші атаки ворога відбулися на Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних удари, застосувавши шість ракет і скинувши 77 керованих бомб. Крім того, ворог задіяв 1113 дронів-камікадзе і здійснив 4126 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав сім авіаударів, скинув 13 керованих бомб і здійснив 260 обстрілів, у тому числі п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

"Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському, Сіверському та Південно-Слобожанському напрямках. Частина зіткнень — досі не завершені." — Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку відбито три атаки ворога біля Ступочок і Білої Гори.

Торецький напрямок зазнав дев’яти боєзіткнень: ворог намагався штурмувати позиції в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру, а також напрямках Катеринівки і Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку противник здійснив 51 атаку в районах Попів Яру, Полтавки, Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Разіне, Лисівки, Шевченко, Звірового, Удачного, Муравки, Олексіївки, Зеленого Кута, Горіхового, а також у напрямках Покровська, Молодецького і Новопавлівки. Шість боєзіткнень тривають.

"За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 177 окупантів, знищено техніку, дрони, РЕБ і артилерію противника." — Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку відбито 26 атак ворога в районах Запоріжжя, Піддубного, Мирного, Комарів, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Поля, Вільного Поля та Новополя. Ще вісім боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські війська відбивають один штурм біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Плавнів, але наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися наблизитися до укріплень. Ворог завдав авіаударів по районах Миколаївки та Львового.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом. Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ. Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

Крім того, російські окупанти активізували бойові дії на півдні нашої держави. Вперше з початку повномасштабного вторгнення загарбники намагаються наступати по всій лінії фронту на Запорізькому напрямку.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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