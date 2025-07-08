Медведєв розкрив справжнє ставлення Путіна до слів Трампа

Росія не збирається припиняти війну.

https://glavred.net/war/medvedev-raskryl-nastoyashchee-otnoshenie-putina-k-slovam-trampa-10679723.html Посилання скопійоване

Росія і Путін "ніяк" не ставляться до слів Трампа і продовжують воювати - Медведєв / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Медведєв заявив, що Трамп влаштував, мовляв, політичну гойдалку

Путін і окупанти РФ ніяк не стосуються слів Трампа - Медведєв

Медведєв "зібрався воювати", мовляв, до "перемоги"

Кремль бачить у позиції президента США Дональда Трампа "політичні гойдалки". Країна-окупант Росія і її керівник Володимир Путін "ніяк" не ставляться до слів Трампа, а своє ставлення показують у продовженні війни проти України, мовляв, до "перемоги". Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

У своєму Telegram-каналі він "прокоментував" слова Трампа про наміри США організувати нові постачання озброєнь Україні.

відео дня

"Американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. "Я задоволений розмовою з Путіним". "Я розчарований розмовою з Путіним". "Ми не постачаємо нової зброї Україні". "Ми постачатимемо багато зброї Україні для оборони". Як нам до цього ставитися? Так, як і раніше. Ніяк", - сказав Медведєв.

Також він додав, що країна-агресор, як і сам Путін, "ніяк" не ставиться до заяв Трампа - це демонструє ситуація в Україні, де окупанти продовжують наступати на полі бою.

"Як нам до цього ставитися? Так, як і раніше. Так, як це роблять наші воїни. Так, як це робить Верховний головнокомандувач. Ніяк. Продовжувати добиватися цілей СВО. Повертати нашу землю. Працювати на Перемогу", - набредив Дмитро Медведєв.

Заяви Трампа про війну РФ проти України - новини:

Як повідомляв Главред, 3 липня Трамп поговорив телефоном із Путіним. Після розмови американський президент зізнався, що він "розчарований Путіним".

"Знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - сказав Дональд Трамп.

Пізніше Трамп переговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Обидва лідери дали позитивні оцінки розмові. За день Трамп заявив, що Україні потрібні ЗРК Patriot для того, щоб оборонятися.

США передадуть Україні більше озброєнь, сказав Дональд Трамп.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захищатися. Зараз по них сильно б'ють. Дійсно сильно. Ми повинні надіслати більше зброї. Насамперед - оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", - додав президент США.

У Пентагоні заявили, що за вказівкою Трампа США відправлять Україні додаткові озброєння.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Медведєв Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред