Долар і євро різко рвонули вгору: новий курс валют на 9 липня

НБУ підвищив курси долара та євро.

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Долар і євро підскочили / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 9 липня

Наскільки виріс курс євро

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара до гривні на 9 липня. Водночас зріс і курс євро, однак наразі він залишається нижчим за свій історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на середу, 9 липня, встановлено на рівні 41,85 грн/долар. Американська валюта подорожчала на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

відео дня

Схожа ситуація спостерігається і щодо європейської валюти. Курс євро зріс на 3 копійки і тепер офіційно становить 49,06 грн/євро.

На міжбанківському ринку сьогодні курс долара знизився на 11 копійок - до 41,76/41,79 грн (купівля/продаж), у порівнянні із закриттям торгів попереднього дня.

Водночас на готівковому ринку спостерігається протилежна динаміка. Курс долара зріс на 10 копійок, до 42,05 грн, тоді як євро залишився на рівні 49,50 грн, без змін.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс євро в Україні залежатиме від ситуації на світових ринках у парі євро/долар, повідомив банкір Тарас Лєсовий. Курс долара залишатиметься стабільним у межах 41,6–42 грн/дол., а євро — 46,5–49 грн/євро.

Також 7 липня Нацбанк встановив новий курс валют: долар коштує 41,73 грн (гривня ослабла на 1 копійку), євро — 49,12 грн (гривня зміцнилася на 6 копійок). На міжбанку до 16:00 долар торгувався по 41,76/41,79 грн, євро — по 49,16/49,18 грн.

Крім цього, офіційний курс євро в Україні продовжує зростати й уже перевищив 49 грн. Як пояснив економіст Іван Ус, це зумовлено падінням долара на світових ринках, а не ослабленням гривні. За його прогнозом, курс може досягти 50 грн/євро, якщо ЄС не вдасться до девальвації своєї валюти.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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