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Грози, зливи та град: Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області

Ангеліна Підвисоцька
8 липня 2025, 20:49
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Погода в Ужгороді буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +16.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +39 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 9 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 9 июля
Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 липня Україна буде найспекотнішою країною в Європі. Температура повітря у більшості центральних, східних та південних областях підвищиться до +39 градусів тепла.

Також західні, північні та Вінницька області будуть під впливом циклону. Там очікуються грозові дощі, шквал та град.

Очікується, що спека почне слабнути 11-12 липня. Однак у східних областях триматиметься сильна спека - 40 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 липня

В Україні 9 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у західних, Житомирській та Вінницькій областях. У цей день вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"На решті території суха та спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°; лише на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 9 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+38 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+18 градусів.

погода 9 июля
Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: meteoprog

Погода 9 липня у Києві

У Києві 9 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°; у Києві вночі 19-21°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 июля
Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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