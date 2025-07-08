Небо затягнуло густим димом: в Ростові спалахнула гігантська пожежа після вибухів

Що відомо:
- У Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа
- Вогнем охоплено понад 15 тисяч кв. м території
- Точне призначення складу росіяни приховують
У вівторок, 8 липня, в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі видно в багатьох районах міста. Про це повідомляють місцеві пабліки та Головне управління МНС РФ у регіоні.
"Ростов-на-Дону. На Орской, 31В горить склад, про який росіяни замовчують що там. Всі відреклись, проте шукають гелікоптер для тушіння", - розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.відео дня
У Ростові вогонь охопив територію площею 15,1 тис. кв. м. Загорянню було призначено четвертий рівень складності.
Пожежу намагаються ліквідувати понад 130 рятувальників та 44 одиниці спеціальної техніки. У гасінні задіяна й авіація МНС Росії.
За офіційними даними, постраждалих внаслідок інциденту немає. Проте ситуація у Ростові залишається напруженою - у районі інтенсивного задимлення працює мобільна лабораторія Роспотребнадзору, яка безперервно здійснює заміри якості повітря.
Дивіться відео мастшабної пожежі в Ростові:
Причини пожежі наразі не повідомляються. У зв’язку з масштабною пожежею в Ростові-на-Дону прокуратура розпочала перевірку. Як повідомляють російські ЗМІ, на місце прибув прокурор Первомайського району міста.
У соцмережах повідомляють, що місцева влада та бізнес відхрещуються від складу - жодна структура не визнає його своїм.
Вибухи й пожежі у РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, у місті Шебекіно (Бєлгородська область) після атаки безпілотників загорілося хімічне підприємство "Селена", звідки здійнявся чорний дим. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі постраждало семеро людей.
Також в ніч на 7 липня Сили оборони України завдали удару по Краснозаводському хімічному заводу в Московській області, що виробляє боєприпаси, зокрема термобаричні частини для дронів Шахед. Зафіксовано серію вибухів і пожежу, результати уточнюються.
Крім цього, у ніч на 5 липня в Росії зафіксували вибухи, пожежі та перебої з мобільним інтернетом після атаки дронів. Безпілотники вдарили по об’єктах у Чебоксарах, Енгельсі та Саратові.
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Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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