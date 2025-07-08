Melovin мобілізувався: коли це сталося та чим займатиметься зірка

Меловін показав, як приймає присягу в ДПСУ.

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Melovin мобілізація - коли співак склав присягу і чим займається / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

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Про дату складання Меловіном присяги

Чим займається артист у складі Ансамблю пісні і танцю

Український співак Melovin під час сольного концерту 6 липня повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ. Він уточнив, що став частиною Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України.

Пізніше у своєму Telegram-каналі артист показав, як підписує документ про військову присягу. У кадрі можна розгледіти дату - 9 квітня 2025 року.

відео дня

Також Меловін розповів, що тепер його основна діяльність - участь у концертах для військових і проведення благодійних зборів на "підтримку фронту". "Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні та танцю став місцем, де мене прийняли як професіонала своєї справи. ... Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього. До зустрічі, українці. Працюємо", - пише артист у своєму блозі.

Melovin мобілізація - коли співак склав присягу і чим займається / t.me/bighousemelovinators

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Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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