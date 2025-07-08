Melovin мобілізувався: коли це сталося та чим займатиметься зірка

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Український співак Melovin під час сольного концерту 6 липня повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ. Він уточнив, що став частиною Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України.
Пізніше у своєму Telegram-каналі артист показав, як підписує документ про військову присягу. У кадрі можна розгледіти дату - 9 квітня 2025 року.
Також Меловін розповів, що тепер його основна діяльність - участь у концертах для військових і проведення благодійних зборів на "підтримку фронту". "Місце, яке з квітня стало моїм другим домом. Ансамбль пісні та танцю став місцем, де мене прийняли як професіонала своєї справи. ... Радий бути корисним. Бути частиною чогось справжнього. До зустрічі, українці. Працюємо", - пише артист у своєму блозі.
Повне відео на каналі STARS UA.
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Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
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