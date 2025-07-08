На українських АЗС водіїв чекає неприємний сюрприз: що сталося

Ціни на пальне рвонули вгору.

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На українських АЗС подорожчало пальне / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує літр бензину в Україні

Як змінилися ціни на автогаз

Ціни в Україні на паливо продовжують зростати. Відтак у вівторок, 8 липня, вартість бензину зросла на 0,02% до 58,96 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 0,14% до 55,72 грн/л. Про це повідомляє Мінфін.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне:

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бензин марки А-95 (преміум) - 63,2 грн/л;

бензин марки А-95 - 58,96 грн/л (на 0,02% дорожче порівняно із попереднім днем);

бензин марки А-92 - 57,56 грн/л;

дизельне пальне 55,72 грн/л (+0,14%).

Ціна автогазу в середньому становить 34,49 грн за літр — це трохи дешевше, ніж учора.

Ціни на пальне по Україні / фото: Мінфін

На порталі Мінфіну йдеться, що у мережі заправок ОККО літр бензину А-95 коштує 61,99 грн; дизпальне - 58,99 грн/л. А за літр автогазу доведеться заплатити 35,99 грн.

На заправках БРСМ-Нафта ціни такі: бензин А-95 — 54,16 грн за літр, дизель — 50,79 грн, автогаз — 32,92 грн.

У мережі заправок WOG вартість літра бензину А-95 становить 61,99 грн. За літр дизпального будьте готові віддати 58,99 грн. Автогаз коштує 35,98 грн/л.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики.

Згодом Главред писав, що після послаблення конфлікту на Близькому Сході ціни на світовому ринку нафти знижуються, що напряму вплине на вартість бензину і дизеля в Україні.

Тим часом президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук попередив про можливий дефіцит на ринку пального, що призведе до коливання цін на нафтопродукти вже найближчими тижнями.

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