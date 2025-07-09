100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси

Європейський Союз розглядає створення нового фонду для довгострокової підтримки України у рамках наступного бюджету.

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редставники ЄС продовжують обговорення варіантів фінансування України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

ЄС розглядає фонд на 100 млрд євро для підтримки України

Фінансування може розпочатися з 2028 року

Сума допомоги ЄС уже близько 160 млрд євро

Європейський Союз розглядає можливість запуску нового фінансового механізму для довгострокової підтримки України. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, йдеться про створення окремого фонду обсягом 100 мільярдів євро, який може увійти до наступного семирічного бюджету ЄС.

Очікується, що проєкт буде представлено вже цього місяця, а фінансування — у разі погодження країнами-членами — може розпочатися з 2028 року. За словами джерел, мета ініціативи — "підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні".

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Видання зазначає, що у разі реалізації цієї ініціативи "тягар підтримки України ще більше перекладеться на Європу, а не на США".

Із початку повномасштабної війни ЄС уже надав Україні близько 160 мільярдів євро допомоги, зокрема через фонд обсягом 50 мільярдів, який діє до 2027 року і включає як гранти, так і кредити. Крім того, разом із країнами G7 Євросоюз створив кредитний інструмент на 50 мільярдів доларів, гарантований прибутками від заморожених активів Центробанку РФ.

Очікується, що новий механізм фінансування базуватиметься на вже існуючій моделі, коли Єврокомісія надає фіндопомогу у вигляді грантів і дешевих кредитів, прив’язаних до реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Як зазначає Bloomberg, це питання нині обговорюється як один з елементів підготовки до нової Багаторічної фінансової програми ЄС.

"Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами і буде обговорюватися до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше", — повідомили джерела агентству.

У Єврокомісії утрималися від детальних коментарів, заявивши, що всі подробиці будуть оприлюднені згодом. Водночас єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс запевнив, що ЄС налаштований продовжувати підтримку:

"Зараз ведеться робота над різними варіантами", — заявив він. За його словами, блок "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Також Домбровскіс повідомив, що Брюссель розглядає можливість збільшення допомоги через бюджет ЄС, а також за рахунок доходів від російських суверенних активів. Конкретні рішення можуть бути ухвалені після оцінки МВФ щодо можливого дефіциту фінансування України.

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

Крім того, Швейцарія ухвалила рішення надати Україні 5 мільярдів швейцарських франків (приблизно 6,2 мільярда доларів) на відновлення країни.

Також Україна отримала від Канади близько 1,7 мільярда доларів у рамках ініціативи ERA — кошти, що надходять із заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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