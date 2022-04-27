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П'ять окупантів зґвалтували 14-річну українку в Бучі: вона планує зберегти дитину

27 квітня 2022, 06:46

Поки відомо лише про 12 випадків вагітності серед постраждалих від зґвалтувань, але їх більше. Адже сексуальне насильство на війні – найприхованіший злочин.

військові РФ, згвалтування
Окупанти зґвалтували не лише жінок, а й чоловіків та маленьких дітей / Фото УНІАН

П'ятеро російських військових зґвалтували 14-річну дівчину в Бучі. Вона завагітніла та планує залишити дитину. Лікарі попередили, що якщо жертва зробить аборт, то, ймовірно, не зможе більше мати дітей.

Про це розповіла психолог Олександра Квітко, яка працює з п'ятьма дівчатами у віці від 14 до 18 років, які завагітніли в результаті згвалтувань путінськими солдатами, пише Радіо Свобода.

Наймолодшій постраждалій, з якою працює Олександра, всього 10 років.

"Часто ґвалтують дівчат 14, 15, 16 років. Після війни в Україні буде багато вагітних підлітків", - каже Квітко.

За даними омбудсмена Людмили Денисової, поки відомо лише про 12 випадків вагітності серед постраждалих від зґвалтувань, але їх насправді більше - адже лише дуже маленький відсоток постраждалих готові розповідати про те, що з ними сталося.

До слова, українки, які завагітніли після зґвалтувань росіянами і перебувають у Польщі, не можуть перервати небажану вагітність. Польське законодавство з приводу абортів дуже суворе.

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук написала в Twitter, що польські психологи іноді закликають українок, зґвалтованих російськими солдатами, зберегти дитину.

"Так вони руйнують життя обох", - зазначила Матвійчук.

За її словами, скільки саме людей постраждали від сексуального насильства під час війни, точно встановити неможливо.

"Сексуальне насильство на війні - це найприхованіший злочин. І на кожну дівчину або жінку, яка готова хоча б конфіденційно розповісти про це правозахисникам або правоохоронним органам, є велика кількість інших людей, які будуть мовчати роками", – говорить Матвійчук.

У період між 1 березня і 12 квітня в мережу правозахисних організацій Вборти без кордонів надійшла інформація про понад 200 жінок з України, які шукали можливість перервати вагітність. Більшість з них з Польщі, але українські біженці також їдуть і в інші країни із суворим законодавством про аборти - Угорщину та Румунію.

Засновниця і директорка благодійної організації Мережа підтримки абортів Мара Кларк розповіла, що більшість тих, хто звернувся в організацію, змогли зробити аборт завдяки таблеткам для переривання вагітності.

"Ми очікуємо, що українки, яким будуть необхідні більш пізні аборти, будуть звертатися до нас із часом. Ми також очікуємо, що їхня кількість стрімко зросте, адже все більше українок перетинають кордон, влаштовуються і виявляють, що вагітні", - додала Кларк.

читайте такожОкупант тиждень ґвалтував Українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матірЯк повідомляв Главред, раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини, скоєні проти них російськими військовими.

Зокрема, в Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі стали стригти волосся, "щоби бути менш привабливими".

В одному з сіл на Інгулецькому напрямку на Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти масово ґвалтували українських жінок, після чого вішали і спалювали.

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