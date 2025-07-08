Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

Про що йдеться у матеріалі:
- Трамп пов'язав повномасштабне вторгнення до України з виведення військ з Афганістану
- Президент США заяви, що нічого не знає про припинення допомоги Україні
Президент США Дональд Трамп знайшов нову причину російського повномасштабного вторгнення до України. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Трамп пов’язав початок повномасштабної війни Росії проти України з невдалим виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, зазначивши, що ця демонстрація слабкості стала для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна сигналом для нападу.
За його словами, Путін сприйняв це, як "шанс" для Росії.
"Він (Путін - ред.) би не наважився. Але після того, що сталося в Афганістані, він побачив вікно можливостей", — зазначив Трамп.
Він підтвердив, що США продовжують надавати зброю Україні, однак на запитання про тимчасове припинення постачань відповів, що не володіє такою інформацією.
"Ми надсилаємо Україні оборонну зброю, і я це схвалив", - зазначив Трамп.
Трамп також заявив, що поставки зброї відбуваються, оскільки, за його словами, Путін поводиться нелюдяно та "вбиває занадто багато людей". Після запитання про нещодавню паузу у постачанні зброї він ухилився від відповіді та одразу перейшов до іншої теми.
Війна в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують активний натиск на фронті та не демонструють наміру зупиняти бойові дії. Кремль відкидає можливість мирних переговорів і робить ставку на подальше ведення війни. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, загарбники накопичили значні ресурси, і нинішня ситуація на передовій є справді складною.
У той же час у США готуються зробити рішучий крок у відповідь. Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, розглядатимуть у Конгресі вже 9 липня. Як зазначив колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, цей документ має стати сильним політичним сигналом для Кремля.
Президент США Дональд Трамп також заявив, що розмови Путіна з Білим домом не мають змісту, і підтвердив, що питання запровадження нових санкцій проти агресора обговорюється серйозно.
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