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Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

Юрій Берендій
8 липня 2025, 21:45
876
Трамп заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало наслідком слабкості, продемонстрованої США під час виведення військ з Афганістану.
Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію
Трамп назвав причину війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп пов'язав повномасштабне вторгнення до України з виведення військ з Афганістану
  • Президент США заяви, що нічого не знає про припинення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп знайшов нову причину російського повномасштабного вторгнення до України. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп пов’язав початок повномасштабної війни Росії проти України з невдалим виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, зазначивши, що ця демонстрація слабкості стала для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна сигналом для нападу.

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За його словами, Путін сприйняв це, як "шанс" для Росії.

"Він (Путін - ред.) би не наважився. Але після того, що сталося в Афганістані, він побачив вікно можливостей", — зазначив Трамп.

Він підтвердив, що США продовжують надавати зброю Україні, однак на запитання про тимчасове припинення постачань відповів, що не володіє такою інформацією.

"Ми надсилаємо Україні оборонну зброю, і я це схвалив", - зазначив Трамп.

Трамп також заявив, що поставки зброї відбуваються, оскільки, за його словами, Путін поводиться нелюдяно та "вбиває занадто багато людей". Після запитання про нещодавню паузу у постачанні зброї він ухилився від відповіді та одразу перейшов до іншої теми.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують активний натиск на фронті та не демонструють наміру зупиняти бойові дії. Кремль відкидає можливість мирних переговорів і робить ставку на подальше ведення війни. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, загарбники накопичили значні ресурси, і нинішня ситуація на передовій є справді складною.

У той же час у США готуються зробити рішучий крок у відповідь. Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, розглядатимуть у Конгресі вже 9 липня. Як зазначив колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, цей документ має стати сильним політичним сигналом для Кремля.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що розмови Путіна з Білим домом не мають змісту, і підтвердив, що питання запровадження нових санкцій проти агресора обговорюється серйозно.

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