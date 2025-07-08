Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

Трамп заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало наслідком слабкості, продемонстрованої США під час виведення військ з Афганістану.

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Трамп назвав причину війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

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Трамп пов'язав повномасштабне вторгнення до України з виведення військ з Афганістану

Президент США заяви, що нічого не знає про припинення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп знайшов нову причину російського повномасштабного вторгнення до України. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп пов’язав початок повномасштабної війни Росії проти України з невдалим виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, зазначивши, що ця демонстрація слабкості стала для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна сигналом для нападу.

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За його словами, Путін сприйняв це, як "шанс" для Росії.

"Він (Путін - ред.) би не наважився. Але після того, що сталося в Афганістані, він побачив вікно можливостей", — зазначив Трамп.

Він підтвердив, що США продовжують надавати зброю Україні, однак на запитання про тимчасове припинення постачань відповів, що не володіє такою інформацією.

"Ми надсилаємо Україні оборонну зброю, і я це схвалив", - зазначив Трамп.

Трамп також заявив, що поставки зброї відбуваються, оскільки, за його словами, Путін поводиться нелюдяно та "вбиває занадто багато людей". Після запитання про нещодавню паузу у постачанні зброї він ухилився від відповіді та одразу перейшов до іншої теми.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують активний натиск на фронті та не демонструють наміру зупиняти бойові дії. Кремль відкидає можливість мирних переговорів і робить ставку на подальше ведення війни. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, загарбники накопичили значні ресурси, і нинішня ситуація на передовій є справді складною.

У той же час у США готуються зробити рішучий крок у відповідь. Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, розглядатимуть у Конгресі вже 9 липня. Як зазначив колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, цей документ має стати сильним політичним сигналом для Кремля.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що розмови Путіна з Білим домом не мають змісту, і підтвердив, що питання запровадження нових санкцій проти агресора обговорюється серйозно.

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