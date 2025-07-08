Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

У травні інфляція сягнула піку — 15,9%, проте у червні почалося зниження.

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Інфляція в Україні падає, але ціни на продукти ростуть / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка ситуація з інфляцією в Україні

Які причини високих цін на продукти харчування

Що може зупинити зростання цін у майбутньому

Інфляція в Україні поступово знижується, проте ціни на продукти харчування продовжують зростати. Найсуттєвіший вплив на загальну динаміку продовольчих цін мають такі категорії, як молоко, м’ясо та яйця. Про це йдеться у липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Аналітики відзначають, що інфляція у травні досягла піку - 15,9% у річному вираженні, після чого в червні почала знижуватися. Втім, це зниження є скоріше пов’язане з високим рівнем цін торік, а не реальним здешевленням товарів.

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Водночас, через збереження високих темпів росту цін саме на продукти харчування, загальне зниження інфляції відстає від прогнозів НБУ, які були зроблені у квітні. У травні зростання цін на сирі продукти пришвидшилось до 26,4% у річному вимірі, і ця тенденція збереглася й у червні. Основна причина — подорожчання продукції тваринництва: молока, м’яса та яєць. Це пояснюється трьома ключовими чинниками:

підвищенням собівартості виробництва;

скороченням поголів’я тварин;

посиленням експорту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Овочі, фрукти й оброблені продукти теж дорожчають

Окрім того, у травні та червні значно зросли ціни на окремі види овочів, яблука, кісточкові фрукти та ягоди. Цей тренд здебільшого пов’язаний з несприятливими погодними умовами, які негативно вплинули на пропозицію цих продуктів на ринку. Також триває здорожчання оброблених харчових продуктів.

Що може вплинути на зниження цін

Раніше експерти НБУ прогнозували уповільнення темпів зростання цін завдяки кільком позитивним факторам:

надходженню нових врожаїв, що збільшить пропозицію;

покращенню ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком;

зниженню світових цін на нафту, що впливатиме на вартість логістики та виробництва;

послабленню зовнішнього цінового тиску;

продовженню дії монетарних заходів НБУ, спрямованих на стримування інфляції.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні за останній тиждень почали стрімко знижуватись. Найбільше подешевшали овочі "борщового набору".

Ціни на ягоди для заморожування цьогоріч рекордно зросли. Закупівельна вартість вишні становить 60–85 грн/кг, чорної смородини - 70–90 грн/кг, а малини - до 95 грн/кг. Причина - втрати врожаю через весняні приморозки в Україні, Європі та Туреччині.

Крім цього, ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Зокрема, огірки подешевшали з 57,15 грн до 39,99 грн за кілограм, помідори — з 97,58 грн до 92,83 грн, а болгарський перець — з 190,99 грн до 158,80 грн за кілограм.

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