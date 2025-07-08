Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

Руслана Заклінська
8 липня 2025, 22:13
65
У травні інфляція сягнула піку — 15,9%, проте у червні почалося зниження.
Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання
Інфляція в Україні падає, але ціни на продукти ростуть / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка ситуація з інфляцією в Україні
  • Які причини високих цін на продукти харчування
  • Що може зупинити зростання цін у майбутньому

Інфляція в Україні поступово знижується, проте ціни на продукти харчування продовжують зростати. Найсуттєвіший вплив на загальну динаміку продовольчих цін мають такі категорії, як молоко, м’ясо та яйця. Про це йдеться у липневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Аналітики відзначають, що інфляція у травні досягла піку - 15,9% у річному вираженні, після чого в червні почала знижуватися. Втім, це зниження є скоріше пов’язане з високим рівнем цін торік, а не реальним здешевленням товарів.

відео дня

Водночас, через збереження високих темпів росту цін саме на продукти харчування, загальне зниження інфляції відстає від прогнозів НБУ, які були зроблені у квітні. У травні зростання цін на сирі продукти пришвидшилось до 26,4% у річному вимірі, і ця тенденція збереглася й у червні. Основна причина — подорожчання продукції тваринництва: молока, м’яса та яєць. Це пояснюється трьома ключовими чинниками:

  • підвищенням собівартості виробництва;
  • скороченням поголів’я тварин;
  • посиленням експорту.
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Овочі, фрукти й оброблені продукти теж дорожчають

Окрім того, у травні та червні значно зросли ціни на окремі види овочів, яблука, кісточкові фрукти та ягоди. Цей тренд здебільшого пов’язаний з несприятливими погодними умовами, які негативно вплинули на пропозицію цих продуктів на ринку. Також триває здорожчання оброблених харчових продуктів.

Що може вплинути на зниження цін

Раніше експерти НБУ прогнозували уповільнення темпів зростання цін завдяки кільком позитивним факторам:

  • надходженню нових врожаїв, що збільшить пропозицію;
  • покращенню ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком;
  • зниженню світових цін на нафту, що впливатиме на вартість логістики та виробництва;
  • послабленню зовнішнього цінового тиску;
  • продовженню дії монетарних заходів НБУ, спрямованих на стримування інфляції.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні за останній тиждень почали стрімко знижуватись. Найбільше подешевшали овочі "борщового набору".

Ціни на ягоди для заморожування цьогоріч рекордно зросли. Закупівельна вартість вишні становить 60–85 грн/кг, чорної смородини - 70–90 грн/кг, а малини - до 95 грн/кг. Причина - втрати врожаю через весняні приморозки в Україні, Європі та Туреччині.

Крім цього, ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Зокрема, огірки подешевшали з 57,15 грн до 39,99 грн за кілограм, помідори — з 97,58 грн до 92,83 грн, а болгарський перець — з 190,99 грн до 158,80 грн за кілограм.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти новини України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

21:55Війна
Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

21:45Війна
"Настав вирішальний момент": Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році

"Настав вирішальний момент": Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році

21:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 9 липня: Близнюкам - грандіозний успіх, Левам - великі витрати

Гороскоп на завтра 9 липня: Близнюкам - грандіозний успіх, Левам - великі витрати

Останні новини

22:13

Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання

21:55

Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

21:45

Ось чому насправді Путін напав на Україну - Трамп висунув несподівану версію

21:39

4 заборони, які не можна порушувати в Панкратіїв день: прикмети 9 липня

21:11

Таємниці Чернігова: чому місто має таку назву і до чого тут ТмутороканьВідео

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
21:06

"Настав вирішальний момент": Жмайло сказав, чи може війна завершитися у 2025 році

20:57

"Силам оборони доводиться відходити": ситуація на Запоріжжі загострилась, деталі

20:53

Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву

20:49

Грози, зливи та град: Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області

Реклама
20:18

"Постріл в голову": чому США не введуть "пекельні санкції" проти РФ, є причинаВідео

20:09

"Основний наступ – у серпні-вересні": Світан назвав причину активізації окупантів на півдні

20:03

Вишня і смородина злетіли в ціні: яка вартість популярних ягід для заморожування

20:00

США зроблять "розумний крок", щоб змусити Путіна припинити війну: відома дата

19:42

Новий скандал на публіці: Макрони раптово осоромилися перед камерами

19:22

"Годує нас маячнею": Трамп уперше розніс Путіна і пообіцяв сюрприз

19:18

Загадка смаку: як борщ змінив свій вигляд і що приховують рецепти з давниниВідео

19:10

Протистояння Алієва та Путіна: як виглядає "війна проксі 2025"Погляд

19:08

У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

18:56

Небо затягнуло густим димом: в Ростові спалахнула гігантська пожежа після вибухівВідео

18:55

Melovin мобілізувався: коли це сталося та чим займатиметься зірка

Реклама
18:54

Не мають відношення до України: справжня батьківщина вареників здивує багатьохВідео

18:23

На кожну повернуту в бюджет країни гривню НАБУ витратило 12, – експерт запропонував розформувати неефективне НАБУ

18:17

Хрумти із задоволенням: швидкі ковбасні палички на сніданок від ЕктораВідео

18:08

Медведєв розкрив справжнє ставлення Путіна до слів Трампа

18:03

Перехитрити кота зможе не кожен: є всього 5 секунд, щоб знайти хвостатого хитруна

17:57

На українських АЗС водіїв чекає неприємний сюрприз: що сталося

17:55

РФ б'є по ТЦК цілеспрямовано: в ЗСУ відверто сказали, що буде з мобілізацією

17:52

РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

17:50

Смачні та хрумкі огірочки: господиня поділилася чудовим рецептом малосольних огірківВідео

17:20

Чи можна прибирати могилу померлих до 40 днів: священник відповівВідео

17:19

Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

16:58

Без води та каструлі: як зварити кукурудзу за 3 хвилини

16:47

Долар і євро різко рвонули вгору: новий курс валют на 9 липня

16:39

Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

16:20

VİP-відпустка: хто з українських знаменитостей може дозволити собі відпочинок на яхті

16:19

Постійні сварки та хвороби: що обов'язково потрібно викинути, щоб повернути благополуччя

16:00

Точно не згниє і не засохне: як зберегти часник до весни

15:55

Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

15:40

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

15:32

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Реклама
15:20

У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця

15:20

Чистити більше не потрібно: копійчаний засіб надовго позбавить від пилуВідео

15:19

Таємниця тисячоліття розкрита: що ховало в собі зображення Вітрувіанської людини

15:14

РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

15:05

В Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн: куди звертатися за грошима

15:00

Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля

14:29

Чи існує лосось: шеф-кухар розповів неочікувану правду про популярну рибу

14:22

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:07

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

14:04

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти