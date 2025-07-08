РФ б'є по ТЦК цілеспрямовано: в ЗСУ відверто сказали, що буде з мобілізацією

Ключові тези Саранцева:
- Ударами по ТЦК РФ хоче зірвати мобілізацію в Україні
- Незважаючи на це, мобілізація триватиме
- ЗСУ вжили всіх заходів для безперервного доукомплектування підрозділів
Російські війська цілеспрямовано завдають ударів по українських ТЦК, намагаючись зірвати мобілізаційний процес. Проте мобілізація в Україні триватиме. Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
"Попри всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати", - наолосив він.відео дня
За його словами, вжито всіх необхідних заходів для того, аби процес доукомплектування підрозділів Сил оборони залишався безперервним.
Крім прямої мети - зриву мобілізації, Росія також намагається вплинути на громадську думку. За словами Саранцева, багато ТЦК розташовані в густонаселених районах, де є розвинена інфраструктура, тому удари по них можуть спричинити серйозну небезпеку для мирних жителів.
"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", - додав Саранцев.
Удари РФ по українських ТЦК - останні новини
Як повідомляв Главред, 7 липня російська армія завдала ударів дронами по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі. У Харкові поранено трьох осіб, у Запоріжжі — одного військовослужбовця. Пошкоджено будівлі та прилеглі території ТЦК.
Також Вінницький обласний ТЦК та СП повідомив про розосередження підрозділів задля безпеки громадян через напружену ситуацію в країні. Прийом з медичних питань з 7 липня відбувається у лікарні ім. Пирогова, а з соціальних — із 9 липня в "Прозорому офісі".
Крім цього, за останні два тижні РФ здійснила вже шосту атаку на будівлі територіальних центрів комплектування. Як пояснили в ЗСУ, удари мають на меті зірвати мобілізацію, адже ТЦК — ключові для цього структури.
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Про персону: Віталій Саранцев
Віталій Саранцев – полковник Збройних сил України, офіційний речник командування Сухопутних військ ЗСУ.
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