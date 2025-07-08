У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

Путін хоче захопити Україну, але з таким сценарієм не погодяться ані українці, ані країни-партнери, зазначив Андрій Коваленко.

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Путін не отримає контроль над Україною - РНБО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Росія "хоче" захопити всю Україну, але не зможе

Якщо РФ не зупинити, вона піде далі

Треба ліквідувати режим Путіна

Цинічні слова Кремля про те, що постачання зброї Україні від Заходу, мовляв, не сприяє миру, лише вказують на справжню мету Москви - захопити українську державу. Якщо агресора Росію не зупинити, вона піде далі. Необхідно ліквідувати режим Путіна, який є найсерйознішою загрозою для Європи. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він заявив, що варіанту розвитку подій, про який так мріють у РФ, не буде.

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"Тобто в логіці Путіна все просто - він хоче всю Україну, беззбройну, беззахисну, під контролем Росії. Але цього не буде. Це неможливо, і з цим не згодні не лише українці, а й західні партнери", - зазначив чиновник, коментуючи слова Дмитра Пєскова про те, як постачання зброї Україні від Заходу, мовляв, не сприяє миру.

Також він додав, що якщо не реагувати на дії Москви, окупанти й надалі отримуватимуть зброю і солдатів із Північної Кореї, компоненти і технології з Китаю, і підключатимуть до війни африканців.

"Потім Путін захоче просто ось так узяти і зайти в Балтію. А ще скаже, що Польща у Варшавському договорі була в зоні впливу Росії. Дуже в лоб, і дуже дивно з боку Росії думати, що ніхто нічого не буде робити у відповідь на зростання загроз", - додав Коваленко.

За його словами, "амбіції" Росії лише свідчать про необхідність знищення режиму Путіна.

"Такі дії лише наближають усвідомлення необхідності ліквідації режиму Путіна як основної загрози для Європи, з метою вибудовування нової системи безпеки з новим діалогом щодо неї між основними гравцями, без Росії в нинішньому вигляді", - наголосив Андрій Коваленко.

Військова допомога Україні від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 4 липня президент Зеленський поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом. Лідери домовилися працювати з питання відновлення військової допомоги Україні.

За декілька днів Трамп заявив, що США передадуть Україні більше озброєнь.

"Ми надішлемо ще зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захищатися. Зараз по них сильно б'ють. Дійсно сильно. Ми повинні надіслати більше зброї. Насамперед - оборонної, але зараз їх дуже-дуже сильно обстрілюють. У тому пеклі гинуть стільки людей", - сказав Трамп.

Військові поставки Україні від США і Європи, мовляв, навряд чи приведуть до врегулювання війни, сказав рупор Кремля Дмитро Пєсков. Напряму він не ризикнув критикувати Трампа, а сказав, що, мовляв, Москва "позитивно оцінює" його прагнення до мирних домовленостей.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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