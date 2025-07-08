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США зроблять "розумний крок", щоб змусити Путіна припинити війну: відома дата

Руслана Заклінська
8 липня 2025, 20:00
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Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч назвав ініціативу "розумним кроком тиску" і зазначив, що терпіння американців не безмежне.
США зроблять 'розумний крок', щоб змусити Путіна припинити війну: відома дата
Конгрес США готує "пекельні" санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • 9 липня Конгрес США розгляне законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії
  • Законопроєкт має змусити Кремль погодитися на припинення вогню в Україні
  • Документ уже підтримали 85 сенаторів, їхня кількість зростає

Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії розглянуть у Конгресі США 9 липня. Документ стане чітким і потужним сигналом для Кремля. Про це повідомив колишній спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч.

"Важливий законопроект сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії буде розглянуто в середу. Це дуже важливий законопроект, який стане вагомим сигналом для Путіна про те, що балачки та вбивства - це програшна стратегія", - наголосив він.

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Гінгріч підкреслив, що американське суспільство не має наміру нескінченно миритися з діями російського диктатора, особливо в умовах продовження агресії проти України. Законодавча ініціатива сенатора Ґрема, за словами Ґінґріча, є логічним і виваженим кроком у ланцюгу заходів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

"Американський народ терпітиме брехню диктатора-вбивці лише обмежений час. Законопроект сенатора Грема - це розумний наступний крок у тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні", - додав він.

Законопроєкт Грема

Сенатор США Ліндсі Грем виступив із рішучою заявою щодо необхідності посилення тиску на Росію. Він високо оцінив дії президента Дональда Трампа, спрямовані на зупинку кровопролиття, але наголосив, що для успіху потрібні надійні партнери, готові докладати спільних зусиль.

"Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні партнери, які готові це зробити. Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Настав час надати президенту Трампу більше інструментів для припинення війни", - зазначив він.

За його словами, Сенат готує двопартійний законопроект, який передбачає введення нових санкцій та тарифів проти країн, що підтримують військову машину Путіна. Особливістю законопроекту стане механізм президентської відмови від санкцій.

"Законопроект міститиме президентську відмову від санкцій, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. Цей законопроект має 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Настав час припинити це кровопролиття", - додав Грем.

Санції США проти РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп поки не поспішає вводити нові санкції проти Росії. Білий дім очікує на можливість діалогу з Москвою щодо припинення вогню в Україні. За словами Рубіо, жорсткі санкції можуть перекрити шлях до переговорів.

Проте 29 червня Дональд Трамп переглянув свою позицію щодо санкцій проти Росії та підтримав законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про 500% мито на імпорт з країн, що купують російську нафту. Документ спрямований проти Китаю, Індії та інших, аби зупинити підтримку військової машини Путіна.

Крім цього, адміністрація Дональда Трампа під час скасування частини санкцій проти Сирії випадково вивела з-під обмежень низку російських компаній і осіб, серед яких - "Рособоронекспорт", банки та бізнесмени, пов’язані з режимом Асада.

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Про персону: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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