Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву

Коротко:
- Президент Франції Макрон підтвердив підтримку України у боротьбі з Росією
- Макрон похвалив Велику Британію за роль союзника України до вторгнення
- Коаліція охочих продовжить домагатися припинення вогню та миру
Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Великої Британії підтвердив незмінну підтримку України з боку європейських країн у боротьбі з російською агресією.
Він наголосив на незаконності нападу Росії на Україну та похвалив Велику Британію за роль одного з найближчих союзників Києва ще до повномасштабного вторгнення, пише The Guardian.
Макрон зазначив: "Європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи".
Він також підкреслив важливість єдності в протистоянні російській загрозі:
"Щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший — правий".
Президент Франції додав, що "коаліція охочих" і надалі працюватиме над припиненням вогню та початком переговорів для встановлення довготривалого миру:
"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні".
Введення миротворців в Україну - новини за темою
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.
Крім того, розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, що відрізняються насамперед чисельністю контингенту.
Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.
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Про джерело: The Guardian
"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
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