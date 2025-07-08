Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву

Французький лідер хвалить Велику Британію за роль одного з найактивніших союзників України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

https://glavred.net/politics/neozhidannyy-povorot-v-podderzhke-ukrainy-makron-sdelal-gromkoe-zayavlenie-10679777.html Посилання скопійоване

​

Макрон підкреслює, що боротьба за мир в Україні є питанням безпеки всієї Європи / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

​Коротко:

Президент Франції Макрон підтвердив підтримку України у боротьбі з Росією

Макрон похвалив Велику Британію за роль союзника України до вторгнення

Коаліція охочих продовжить домагатися припинення вогню та миру

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Великої Британії підтвердив незмінну підтримку України з боку європейських країн у боротьбі з російською агресією.

відео дня

Він наголосив на незаконності нападу Росії на Україну та похвалив Велику Британію за роль одного з найближчих союзників Києва ще до повномасштабного вторгнення, пише The Guardian.

Макрон зазначив: "Європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи".

Він також підкреслив важливість єдності в протистоянні російській загрозі:

"Щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший — правий".

Президент Франції додав, що "коаліція охочих" і надалі працюватиме над припиненням вогню та початком переговорів для встановлення довготривалого миру:

"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні".

Введення миротворців в Україну - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

Крім того, розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, що відрізняються насамперед чисельністю контингенту.

Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

Читайте також:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред