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Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву

Руслан Іваненко
8 липня 2025, 20:53
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Французький лідер хвалить Велику Британію за роль одного з найактивніших союзників України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон підкреслює, що боротьба за мир в Україні є питанням безпеки всієї Європи / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

​Коротко:

  • Президент Франції Макрон підтвердив підтримку України у боротьбі з Росією
  • Макрон похвалив Велику Британію за роль союзника України до вторгнення
  • Коаліція охочих продовжить домагатися припинення вогню та миру

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Великої Британії підтвердив незмінну підтримку України з боку європейських країн у боротьбі з російською агресією.

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Він наголосив на незаконності нападу Росії на Україну та похвалив Велику Британію за роль одного з найближчих союзників Києва ще до повномасштабного вторгнення, пише The Guardian.

Макрон зазначив: "Європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи".

Він також підкреслив важливість єдності в протистоянні російській загрозі:

"Щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший — правий".

Президент Франції додав, що "коаліція охочих" і надалі працюватиме над припиненням вогню та початком переговорів для встановлення довготривалого миру:

"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні".

Введення миротворців в Україну - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів.

Крім того, розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, що відрізняються насамперед чисельністю контингенту.

Раніше прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну. Канаді ще належить оцінити умови, за яких вона могла б приєднатися до миротворчої операції.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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