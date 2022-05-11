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"Я б їм різала пальці і зірки на спині": росіянка розписала, як вона вбивала б українських дітей

11 травня 2022, 11:03

Рашистка зізналася, що хоче "розправитися" з вивезеними в Росію дітьми з України.

Росіянка закликала вбивати українських дітей/ Reuters, pixabay.com

Дружина російського окупанта, який зараз перебуває під Харковом, розповіла йому по телефону, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали.

Шокуючу розмову загарбники з дружиною перехопила і оприлюднила Служба безпеки України. Зазначається, що росіянка живе у прикордонному населеному пункті РФ, куди силою вивозять українців.

Рашистка розповіла, що українські діти сказали російським, нібито День перемоги 9 травня це не їхнє свято і відмовилися в школі малювати якийсь малюнок до цього дня.

"І ти в курсі, що вони підростуть і будуть такі ж нацики. Чому Путін каже усім "В Росію їдьте-їдьте", придуркам цим? Взяли б усіх там поперебивали, придурків цих…", – каже своєму чоловіку-окупанту дружина по телефону.

Також вона в подробицях описала жахливу картину, як саме вона була б готова вбивати українських дітей.

"Я б їм навпаки наркотики вколола і дивилася б їм в очі, як вони здихають і мучаться. Я б їм зірки на спинах вирізала, щодня по пальцю відрізала б… Я ненавиджу взагалі цих українців. Я взагалі їх розстріляла б", – сказала рашистка.

В СБУ зазначили, що ці слова шокували навіть самого окупанта, і він не знав, що відповісти.

"Очевидно одне: "руZZкій мір" – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!", – наголосили у Службі безпеки України.

Раніше нахабний росіянин під час опитування на вулиці думки громадян заявив, що Росії не варто зупинятися в Україні – потрібно йти далі і захоплювати ще більше територій. На думку рашиста, Путіну варто було б захопити ще й Польщу і Прибалтику.

Нагадаємо, через провали російської армії на фронті пропагандистам Росії роздали вказівки змінити риторику і підготувати росіян до можливої поразки країни-агресорки у війні проти України. Російським ЗМІ наказали поширювати наратив, нібито РФ воює з усіма країнами ЄС і НАТО, щоб, коли вона програє, посилатися "на більш сильного противника".

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