9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

У більшості центральних і південних областей буде спекти +33...+39 °С.

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9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі / Фото: depositphotos.com/ua

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталії Діденко

З 8 по 10 липня в Україні буде дуже спекотна погода. Про це поінформував у Facebook Український гідрометеорологічний центр.

"8-10 липня більшість території України перебуватиме в полі високого атмосферного тиску зі сходу та в розпеченій повітряній масі з півдня, проте в наступні дві доби на погоду західних, Житомирської та Вінницької областей, а 10 липня на Правобережжі впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи короткочасні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 9 липня / Фото: meteo.gov.ua

Гідрометцентр прогнозує, що 10 липня температура знизиться на 3-5 °С лише "у західних, Житомирській та Вінницькій областях".

Прогноз погоди в Україні на 10 липня / Фото: meteo.gov.ua

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляють на сайті Укргідрометцентру.

Детальніший прогноз на 9 липня опублікувала сьогодні, 8 липня, у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

"9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21...+28 °С. А на сході, півдні та в більшості центральних областей і далі буде спекти +33...+39 °С", - написала вона.

Синоптик зазначила, що 9 липня на заході країни та у Вінницькій області прогнозують дощі, які переходять у сильні зливи та град.

"У Києві завтра - спека, +30...+33 °С. Дощ із грозою можливий увечері. Спека ослабне 11-12 липня", - прогнозує Діденко.

За її оцінками, у "видимій синоптичній перспективі" буде "більш стримано" на заході та спекотно на сході України.

"Липень намагається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося", - прокоментувала Діденко погодні прогнози.

Карта від Діденка на 9 липня / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 8 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ.

Синоптик Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе в Україну суху погоду без опадів. Утім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про персону: Наталя Діденко Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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