9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
З 8 по 10 липня в Україні буде дуже спекотна погода. Про це поінформував у Facebook Український гідрометеорологічний центр.
"8-10 липня більшість території України перебуватиме в полі високого атмосферного тиску зі сходу та в розпеченій повітряній масі з півдня, проте в наступні дві доби на погоду західних, Житомирської та Вінницької областей, а 10 липня на Правобережжі впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи короткочасні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні.відео дня
Гідрометцентр прогнозує, що 10 липня температура знизиться на 3-5 °С лише "у західних, Житомирській та Вінницькій областях".
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляють на сайті Укргідрометцентру.
Детальніший прогноз на 9 липня опублікувала сьогодні, 8 липня, у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.
"9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21...+28 °С. А на сході, півдні та в більшості центральних областей і далі буде спекти +33...+39 °С", - написала вона.
Синоптик зазначила, що 9 липня на заході країни та у Вінницькій області прогнозують дощі, які переходять у сильні зливи та град.
"У Києві завтра - спека, +30...+33 °С. Дощ із грозою можливий увечері. Спека ослабне 11-12 липня", - прогнозує Діденко.
За її оцінками, у "видимій синоптичній перспективі" буде "більш стримано" на заході та спекотно на сході України.
"Липень намагається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося", - прокоментувала Діденко погодні прогнози.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 8 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ.
Синоптик Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе в Україну суху погоду без опадів. Утім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.
Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.
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Про персону: Наталя Діденко
Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
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