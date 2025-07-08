Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

Віталій Кірсанов
8 липня 2025, 13:16
50
У більшості центральних і південних областей буде спекти +33...+39 °С.
9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі
9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі / Фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру
  • Прогноз погоди від Наталії Діденко

З 8 по 10 липня в Україні буде дуже спекотна погода. Про це поінформував у Facebook Український гідрометеорологічний центр.

"8-10 липня більшість території України перебуватиме в полі високого атмосферного тиску зі сходу та в розпеченій повітряній масі з півдня, проте в наступні дві доби на погоду західних, Житомирської та Вінницької областей, а 10 липня на Правобережжі впливатимуть атмосферні фронти, зумовлюючи короткочасні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - ідеться в повідомленні.

відео дня
Прогноз погоди в Україні на 9 липня
Прогноз погоди в Україні на 9 липня / Фото: meteo.gov.ua

Гідрометцентр прогнозує, що 10 липня температура знизиться на 3-5 °С лише "у західних, Житомирській та Вінницькій областях".

Прогноз погоди в Україні на 10 липня
Прогноз погоди в Україні на 10 липня / Фото: meteo.gov.ua

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляють на сайті Укргідрометцентру.

Детальніший прогноз на 9 липня опублікувала сьогодні, 8 липня, у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

"9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні +21...+28 °С. А на сході, півдні та в більшості центральних областей і далі буде спекти +33...+39 °С", - написала вона.

Синоптик зазначила, що 9 липня на заході країни та у Вінницькій області прогнозують дощі, які переходять у сильні зливи та град.

"У Києві завтра - спека, +30...+33 °С. Дощ із грозою можливий увечері. Спека ослабне 11-12 липня", - прогнозує Діденко.

За її оцінками, у "видимій синоптичній перспективі" буде "більш стримано" на заході та спекотно на сході України.

"Липень намагається всім догодити, він це бачить по-своєму, а ми підлаштовуємося", - прокоментувала Діденко погодні прогнози.

Карта Діденка
Карта від Діденка на 9 липня / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 8 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ.

Синоптик Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе в Україну суху погоду без опадів. Утім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

Читайте також:

Про персону: Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода Київ погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:22Україна
У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

14:04Політика
9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

13:16Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на Повний місяць у липні: тільки один знак зодіаку отримає фінансовий бонус

Гороскоп на Повний місяць у липні: тільки один знак зодіаку отримає фінансовий бонус

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Останні новини

14:07

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові 5 гривень

14:04

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

13:49

Чому 9 липня не можна веселитися і розважатися: яке церковне свято

13:38

В Україні підскочили ціни на газ: скільки доведеться платити громадянам

13:24

Орбакайте поділилася трагедією: що сталося з близькою людиною

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
13:18

"Труднощі у трудних": наречений Лесі Нікітюк зізнався, чи подобається йому бути батьком

13:16

9 липня Україна буде чи не найспекотнішою в Європі - синоптик

12:57

Пенсія 11 тисяч гривень: хто з українців може претендувати на виплати

12:29

Слово "кіт" побачать тільки справжні генії: загадку треба розгадати за 7 секунд

Реклама
12:26

"Неприйнятно для всіх": президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні

12:25

Українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ - Сирський

12:11

Українцям нараховують допомогу по-новому: хто отримає 4 500 гривень в липні

11:58

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС Туреччини зробили важливу заяву

11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 липня: Дівам - вершина, Стрільцям - порядок

11:26

"Чим їх озброювати?": чи нападе путінська армія на НАТО - експерт відповівВідео

11:23

Кіркорова розтоптали в Росії: що сталося

11:13

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Зміям - самотність, Собакам - зміни

11:08

Армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ - Жмайло

11:01

З 1 серпня банки змінюють правила користування картками: що варто знати

10:59

"Ліга Сміху" повертається на ТЕТ в улюбленому форматі фестивалю

Реклама
09:59

РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму

09:57

РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

09:45

Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

09:30

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

09:18

"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

08:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 липня (оновлюється)

08:49

Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати – WSJ

08:27

Україна використовує на фронті рибальські сітки для лову дронів ворога - NYT

08:22

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Путін отримав на стіл кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніПогляд

07:40

Найсильніші санкції за три роки війни: у Парижі анонсували новий удар по РФ

06:35

"У пеклі гинуть люди": Трамп заявив про відновлення постачання зброї УкраїніВідео

06:10

Потужний наступ РФ провалився?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

05:25

Як сказати "изобилие" українською: не усі зможуть відповісти правильно

04:46

Гороскоп на завтра 9 липня: Близнюкам - грандіозний успіх, Левам - великі витрати

04:30

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

04:09

Україна змогла переграти Москву та зберегти безцінний скарб - про що йдетьсяВідео

03:29

Чому не можна мити курку перед приготуванням: дослідження здивувало результатомВідео

03:10

У сім'ю прийде благополуччя і здоров'я: що потрібно принести в дім 8 липня

Реклама
02:50

ЗСУ пішли в контратаку на "гарячому" напрямку: лейтенант ЗСУ розкрив правду

01:50

Рекорд за кількістю атак: у Генштабі розкрили, які сили кинула РФ на прорив оборони

01:30

Минає епоха: 80-річний Майкл Дуглас завершує кінокар'єру

01:26

ЗСУ в напівоточенні, фронт може посипатися, якщо РФ візьме одне місто - NYT

00:45

Спроба номер три: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж

00:27

Швейцарія виділяє потужний транш Україні: Зеленський розповів, куди підуть кошти

07 липня, понеділок
23:23

Нова зброя проти "Шахедів": нардеп розповів, що може прийти прийде на зміну Patriot

23:22

Саміт БРІКС закінчився грандіозним провалом для Росії та Путіна - що сталось

23:21

Рвонула, зціпивши зуби: Максим Галкін показав, чим розлютив Аллу Пугачову

23:09

Зупинка військової допомоги Україні: у Білому домі заговорили про інтереси США

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти