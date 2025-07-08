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Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

Анна Косик
8 липня 2025, 17:19
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Для ухвалення відповідного рішення кремлівському диктатору потрібен один документ.
переговоры, Путин
Що може переконати Путіна піти на перемир'я з Україною / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Алексашенко:

  • Економічні показники РФ не вплинуть на рішення Путіна про закінчення війни
  • Диктатор може припинити війну тільки після вигідної йому угоди

Багато хто думає, що удар по нафті, валюті чи ключовій ставці країни-агресорки Росії може вплинути на рішення Кремля скоротити фінансування війни. Але російський диктатор Путін нізащо не піде на такий крок.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко.

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За його словами, економіка РФ і війна проти України знаходяться для Путіна у різних площинах і він ніколи не підв'язуватиме одне під інше. Водночас єдиним варіантом, за якого Путін ухвалить рішення про припинення війни є те, що перед ним на столі опиниться угода про припинення вогню, яка буде його влаштовувати.

Дивіться відео про стан економіки РФ:

"Сьогодні його нічого не змушує припиняти війну. Судячи з ситуації на фронті, російська армія має стратегічну перевагу – вона тисне за больовими точками української оборони. Епізодичні успіхи і навіть дуже гарні операції ЗСУ, СБУ, ГУР вибухи російських літаків виглядають ефектно, але на ситуацію на землі поки що не впливають", - зауважив Алексашенко.

Тому Путін вважає, що може продовжувати війну і надалі, при цьому покращуючи свої позиції. Тому, за словами економіста, думати про те, що будь-який рівень цін на нафту змусить його змінити свою політику, марно.

Угода про припинення вогню між Україною та РФ - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я в поточних умовах фактично означатиме нічию у війні. За його словами, у випадку з Росією це стане лише тимчасовою паузою, що дає змогу агресору підготуватися до нових дій.

Нещодавно, як писав Главред, Лавров заявив, що Росія вимагає, щоб Україна в майбутній мирній угоді закріпила положення про свою так звану "денацифікацію" і "демілітаризацію".

Раніше в ОП заявили, що Росія імітує готовність до мирних переговорів. Зокрема про це свідчать заяви Кремля про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва", які є справжньою маніпуляцією.

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Про персону: Сергій Алексашенко

Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ.

Кандидат економічних наук.

З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів".

Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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