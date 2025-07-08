Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

Для ухвалення відповідного рішення кремлівському диктатору потрібен один документ.

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Що може переконати Путіна піти на перемир'я з Україною / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Алексашенко:

Економічні показники РФ не вплинуть на рішення Путіна про закінчення війни

Диктатор може припинити війну тільки після вигідної йому угоди

Багато хто думає, що удар по нафті, валюті чи ключовій ставці країни-агресорки Росії може вплинути на рішення Кремля скоротити фінансування війни. Але російський диктатор Путін нізащо не піде на такий крок.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко.

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За його словами, економіка РФ і війна проти України знаходяться для Путіна у різних площинах і він ніколи не підв'язуватиме одне під інше. Водночас єдиним варіантом, за якого Путін ухвалить рішення про припинення війни є те, що перед ним на столі опиниться угода про припинення вогню, яка буде його влаштовувати.

Дивіться відео про стан економіки РФ:

"Сьогодні його нічого не змушує припиняти війну. Судячи з ситуації на фронті, російська армія має стратегічну перевагу – вона тисне за больовими точками української оборони. Епізодичні успіхи і навіть дуже гарні операції ЗСУ, СБУ, ГУР вибухи російських літаків виглядають ефектно, але на ситуацію на землі поки що не впливають", - зауважив Алексашенко.

Тому Путін вважає, що може продовжувати війну і надалі, при цьому покращуючи свої позиції. Тому, за словами економіста, думати про те, що будь-який рівень цін на нафту змусить його змінити свою політику, марно.

Угода про припинення вогню між Україною та РФ - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я в поточних умовах фактично означатиме нічию у війні. За його словами, у випадку з Росією це стане лише тимчасовою паузою, що дає змогу агресору підготуватися до нових дій.

Нещодавно, як писав Главред, Лавров заявив, що Росія вимагає, щоб Україна в майбутній мирній угоді закріпила положення про свою так звану "денацифікацію" і "демілітаризацію".

Раніше в ОП заявили, що Росія імітує готовність до мирних переговорів. Зокрема про це свідчать заяви Кремля про те, що "динаміка переговорів залежить від Києва", які є справжньою маніпуляцією.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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