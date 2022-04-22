"Живи і передай іншим": в Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри

В Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри / УНІАН

З'явилися нові факти про звірства російських солдатів на Київщині. В Ірпені троє окупантів зґвалтували двох жінок.

На спеціальну телефонну лінію Уповноваженого з надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, повідомила Людмила Денисова.

"В Ірпені троє рашистських оккупантів на очах дівчини зґвалтували її маму і молодшу сестру 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина в стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами в будинку", - розповіла Денисова.

Також вона зазначила, що після звільнення міста, дівчина, яка пережила ці жахи, змогла доїхати до бабусі.

читайте такожДружину жорстоко зґвалтували орки: під Києвом знайшли тіло чоловіка, який намагався захистити сім'ю"Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, "бо я потвора". Сказали "живи і передай іншим". З нею працюють наші психологи", - поділилася Денисова.

Після звільнення Київщини від російських загарбників стало відомо про скоєні ними неймовірні звірства. Як повідомив мер міста Бучі Анатолій Федорук, агресори ґвалтували дітей, жінок та чоловіків.

Також ми повідомляли, що в Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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