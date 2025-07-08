У США шахрай спілкувався з топ-чиновниками, прикидаючить держсекретарем Рубіо - WP

Шахрай використав ШІ, щоб "клонувати" голос Рубіо та обманути топ-посадовців США.

https://glavred.net/world/v-ssha-moshennik-obshchalsya-s-top-chinovnikami-prikidyvayas-gossekretarem-rubio-wp-10679810.html Посилання скопійоване

Шахрай "клонував" голос Рубіо і обманув топ-чиновників США / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з відео

Коротко:

Шахрай видавав себе за держсекретаря США Марко Рубіо

Він обманом встановив контакт щонайменше з п’ятьма чиновниками США

Влада США наразі не встановила особу зловмисника

Невідомий шахрай використав технології штучного інтелекту (ШІ), щоб видати себе за державного секретаря США Марко Рубіо. Він обманом встановив контакт щонайменше з п’ятьма високопоставленими чиновниками. Про це повідомило The Washington Post.

За даними видання, самозванець імітував голос і стиль листування Рубіо, щоб спілкуватися з кількома міністрами закордонних справ, губернатором одного з американських штатів та членом Конгресу.

відео дня

Зловмисник створив акаунт у месенджері Signal з ім’ям, дуже схожим на офіційне службове ім’я Рубіо, і від його імені надсилав повідомлення впливовим урядовцям. Для цього він використав сучасні інструменти штучного інтелекту, які дозволяють дуже точно відтворювати людську мову та інтонації.

Американська влада наразі не встановила особу зловмисника, але припускає, що мета такого обману - маніпулювати посадовцями для отримання доступу до конфіденційної інформації чи фінансових рахунків. Подібна активність почалась із середини червня.

Посадовці, яких торкнувся інцидент, відмовляються розголошувати деталі змісту повідомлень та імена інших залучених дипломатів і чиновників. Державний департамент США підтвердив, що розслідує цей випадок і запевнив, що вживатиме заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

"Самозванець, який видавав себе за Марко Рубіо, використовує штучний інтелект, щоб телефонувати високопоставленим чиновникам. Це новий світ, у якому ми живемо, і нам краще зрозуміти, як захиститися від цього, тому що це має наслідки для нашої демократії і всього світу", - написав Девід Аксельрод, який обіймав посаду старшого радника експрезидента США Барака Обами.

Заяви Марко Рубіо - новини за темою

Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо казав, що пряма розмова між Трампом і Путіним може розв’язати глухий кут у переговорах щодо війни в Україні. Російська сторона також готова до зустрічі, проте вона потребує ретельної підготовки.

Також Рубіо заявив, що США не можуть вирішувати всі світові проблеми і мають зосередитися на національних інтересах. Він критикував попередню адміністрацію Байдена за заморожування переговорів з Росією та відмовився прямо називати Путіна військовим злочинцем.

Як повідомляв Главред, 2 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поговорив телефоном із держсекретарем США Марко Рубіо. Головною темою стала війна в Україні.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред