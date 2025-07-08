"Постріл в голову": чому США не введуть "пекельні санкції" проти РФ, є причина

США навряд чи введуть 500% мита для країн, які торгують з Росією, такі заходи не матимуть ефекту й завдадуть більше шкоди економіці Штатів, ніж Кремлю.

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Чому США не введуть "пекельні санкції" проти РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Алексашенко:

США не введуть 500%-ві мита для країн, що торгують з Росією

Основою стійкості росії залишається нафта

США наразі лише заявляють про можливість запровадження мит до 500% для країн, які імпортують російську продукцію, однак ці кроки мало на що зможуть насправді вплинути і через це не будуть введені. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко

Він наголосив, що основним джерелом стійкості російської економіки залишається видобуток і експорт нафти. Усі інші види продукції не мають такого значення. Основними покупцями російської нафти є Китай, на частку якого припадає близько 45%, та Індія — 25–30%.

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"Якщо ви стежите за новинами, то знаєте, що на початку квітня Дональд Трамп ввів мито на Китай у розмірі 145%. Після цього відбулася екстрена поїздка міністра фінансів США до Женеви, де він домовився з китайською стороною про те, що тарифна війна закінчується, мита знижуються до 30%, і ведуться подальші переговори. Тому що мито в 145% билося по американській економіці і по американському споживачеві сильніше, ніж по Китаю. І ось тепер ви питаєте: "А чи може Трамп ввести мита в 500%"? Після того, як він знизив з 145 відсотків? Ну, може. Але тільки це буде не постріл в ногу американській економіці — це буде постріл в голову", - зазначив економіст.

Алексашенко вважає, що вірити в реальне запровадження озвучених заходів з боку Дональда Трампа або ухвалення відповідного закону немає підстав. За його словами, навіть у самому законопроєкті йдеться не про обов’язок, а лише про право президента, адже Конгрес не може змусити главу держави діяти певним чином.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Алексашенка Главреду про стан економіки РФ:

На думку економіста, цей документ навряд чи буде ухвалено — його розглядають радше як інструмент політичної гри та пропаганди. Такі заяви, як він зауважив, не справляють враження на Путіна.

Алексашенко також підкреслив, що Трамп усвідомлює наслідки торговельної війни з Китаєм, яка, насправді, більше шкодить самій Америці.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США та ЄС розглядають можливість посилення санкцій проти Росії, намагаючись примусити Кремль до мирного врегулювання війни. Водночас, як зазначає опозиційний економіст, ексзаступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко, нові обмеження навряд чи суттєво вдарять по російській економіці.

Радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя про введення 500% мит для покупців російських енергоносіїв таки буде ухвалено, хоча й із певними змінами. За його словами, остаточне рішення США, ймовірно, буде несподіваним.

Тим часом, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Європейський союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який стане найжорсткішим від початку повномасштабного вторгнення.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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