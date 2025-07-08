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Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці

Руслан Іваненко
8 липня 2025, 23:02оновлено 9 липня, 00:21
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Ввечері 8 липня в Україні оголосили масову повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів і атаки дронів.
Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці
Повітряні сили зафіксували пуски ракет "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

Коротко:

  • Ввечері 8 липня в Україні оголосили масову тривогу
  • ЗСУ зафіксували пуски ракет "Кинджал" і рух дронів
  • У Запоріжжі, Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи

Увечері вівторка, 8 липня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною стало зафіксоване Повітряними силами ЗСУ зльоту російського винищувача МіГ-31К — носія аеробалістичних ракет "Кинджал".

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", — повідомили Повітряні сили.

відео дня

Згідно з оновленими даними, російська армія здійснила пуски ракет типу "Кинджал". Один зі снарядів рухався у напрямку Житомир – Старокостянтинів. Також у Повітряних силах підтвердили виявлення швидкісної цілі над Житомирською областю, яка летить південно-західним курсом.

За попередньою інформацією, два "Кинджали" втратили локацію в межах Житомирського району.

Окрім того, було зафіксовано зліт ще двох МіГ-31К. За даними моніторингових каналів, літаки прямують у бік базового аеродрому.

Кинджали та шахеди: окупанти атакують Україну, перші подробиці
Ракета кинджал / Інфографіка: Главред

На тлі масштабної повітряної тривоги ввечері 8 липня в кількох регіонах України пролунали вибухи.

У Запоріжжі близько 23:35 були чутні вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного". Напередодні військові інформували про виявлення швидкісної повітряної цілі східніше міста, яка рухалася північним курсом.

Також про вибухи повідомляють із Дніпра.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — зазначили журналісти "Суспільного". У регіоні оголошена повітряна тривога.

Увечері про загрозу атаки дронів повідомили й у Миколаєві. Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що в місті було чути вибух.

"Загроза дронів! У Миколаєві було чути вибух", — написав Сєнкевич.

Близько 21:55 Повітряні сили України попереджали про ворожі ударні дрони в південній частині Миколаївської області. За даними військових, дрони летіли на захід.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 липня в Одесі прогримів потужний вибух. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Пізніше в повітря були підняті літаки МіГ-31К. У Повітряних силах попередили про пуски ракет у напрямку Києва.

У ніч на 3 липня сили оборони України знищили 40 із 52 ворожих ударних дронів, якими Росія атакувала територію країни.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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