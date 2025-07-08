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Вишня і смородина злетіли в ціні: яка вартість популярних ягід для заморожування

Руслан Іваненко
8 липня 2025, 20:03
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Закупівельні ціни на вишню, смородину та малину зросли до рекордного рівня через весняні приморозки в Україні та Європі
Вишня, Смородина
Харчові підприємства почали шукати альтернативу українським ягодам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі

  • Чому ягоди різко подорожчали цього літа
  • Чи знизяться ціни на заморожену продукцію
  • Чим можуть замінити українську ягоду в ЄС

Вартість ягід для заморожування цьогоріч б’є рекорди. За інформацією аналітичного порталу EastFruit, закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

"‎Подібних аномально високих цін раніше не було ніколи"‎, — зазначають аналітики.

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Крім того, швидко дорожчає й малина: на початку липня її закуповували по 85–95 грн/кг.

Основна причина стрімкого зростання цін — масштабні втрати врожаю через весняні приморозки, що вдарили не лише по Україні, а й по країнах Східної та Центральної Європи, а також Туреччині. Через це багато фермерів, попри високі ціни, втратили значну частину урожаю й не зможуть отримати очікуваного прибутку.

Щодо подальших перспектив, експерти не виключають змін.

"Ціни на готову заморожену продукцію, що зараз є високими в Європі, можуть знизитися в другій половині сезону", — зазначають у EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Таке можливо, якщо харчова промисловість почне змінювати рецептури та переходити на більш доступні інгредієнти. Вже зараз виробники активно шукають альтернативи, серед яких — єгипетська заморожена полуниця або екзотичні фрукти з В’єтнаму.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла.

Крім того, ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Не виключенням стали і базові продукти для легкого літнього салату: огірок, помідор та болгарський перець.

Нещодавно стало відомо, що ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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