Вишня і смородина злетіли в ціні: яка вартість популярних ягід для заморожування

Закупівельні ціни на вишню, смородину та малину зросли до рекордного рівня через весняні приморозки в Україні та Європі

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Харчові підприємства почали шукати альтернативу українським ягодам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чому ягоди різко подорожчали цього літа

Чи знизяться ціни на заморожену продукцію

Чим можуть замінити українську ягоду в ЄС

Вартість ягід для заморожування цьогоріч б’є рекорди. За інформацією аналітичного порталу EastFruit, закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.

"‎Подібних аномально високих цін раніше не було ніколи"‎, — зазначають аналітики. відео дня

Крім того, швидко дорожчає й малина: на початку липня її закуповували по 85–95 грн/кг.

Основна причина стрімкого зростання цін — масштабні втрати врожаю через весняні приморозки, що вдарили не лише по Україні, а й по країнах Східної та Центральної Європи, а також Туреччині. Через це багато фермерів, попри високі ціни, втратили значну частину урожаю й не зможуть отримати очікуваного прибутку.

Щодо подальших перспектив, експерти не виключають змін.

"Ціни на готову заморожену продукцію, що зараз є високими в Європі, можуть знизитися в другій половині сезону", — зазначають у EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Таке можливо, якщо харчова промисловість почне змінювати рецептури та переходити на більш доступні інгредієнти. Вже зараз виробники активно шукають альтернативи, серед яких — єгипетська заморожена полуниця або екзотичні фрукти з В’єтнаму.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла.

Крім того, ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Не виключенням стали і базові продукти для легкого літнього салату: огірок, помідор та болгарський перець.

Нещодавно стало відомо, що ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча.

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