Вишня і смородина злетіли в ціні: яка вартість популярних ягід для заморожування

Читайте в матеріалі
- Чому ягоди різко подорожчали цього літа
- Чи знизяться ціни на заморожену продукцію
- Чим можуть замінити українську ягоду в ЄС
Вартість ягід для заморожування цьогоріч б’є рекорди. За інформацією аналітичного порталу EastFruit, закупівельні ціни на вишню наразі коливаються в межах 60–85 грн/кг, а чорна смородина виявилася ще дорожчою — 70–90 грн/кг.
"Подібних аномально високих цін раніше не було ніколи", — зазначають аналітики.відео дня
Крім того, швидко дорожчає й малина: на початку липня її закуповували по 85–95 грн/кг.
Основна причина стрімкого зростання цін — масштабні втрати врожаю через весняні приморозки, що вдарили не лише по Україні, а й по країнах Східної та Центральної Європи, а також Туреччині. Через це багато фермерів, попри високі ціни, втратили значну частину урожаю й не зможуть отримати очікуваного прибутку.
Щодо подальших перспектив, експерти не виключають змін.
"Ціни на готову заморожену продукцію, що зараз є високими в Європі, можуть знизитися в другій половині сезону", — зазначають у EastFruit.
Таке можливо, якщо харчова промисловість почне змінювати рецептури та переходити на більш доступні інгредієнти. Вже зараз виробники активно шукають альтернативи, серед яких — єгипетська заморожена полуниця або екзотичні фрукти з В’єтнаму.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла.
Крім того, ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Не виключенням стали і базові продукти для легкого літнього салату: огірок, помідор та болгарський перець.
Нещодавно стало відомо, що ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча.
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Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
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