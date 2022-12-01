На Херсонщині окупанти захопили в полон і морили голодом 14-річного підлітка

Віталій Мухарський пробув понад два тижні у полоні у російських окупантів / Фото mipl.org.ua

В Херсонській області російські окупанти утримували в полоні 14-річного підлітка Віталія Мухарського. Хлопця вивезли з Киселівки в Херсон і кинули в підвал за те, що він просто фотографував спалену техніку окупантів. Дитину відпустили через майже два тижні. Весь цей час батьки не знали, де знаходиться їхній син.

За словами підлітка, він був затриманий 10 вересня. Тоді він разом з дядьком пішов подивитися на знищену техніку російської армії. У цей момент неподалік їхав "Бобик" з російськими військовими. Це було в місті Киселівка, в 26 км від Херсона, повідомила Медійна ініціатива за права людини.

"Підійшли і кажуть: "Ви фотографуєте нашу техніку, значить, здаєте позиції. Зав'язали нам руки, досить туго, і силою закинули в машину", – розповів Віталій.

Разом з дядьком його привезли в Херсон і тримали в підвалі в Херсонському апеляційному суді. В одній кімнаті з ними було щонайменше 13 осіб.

Деяких з полонених періодично забирали на допити. Там людей катували і змушували проходити детектор брехні. Поверталися вони з побоями. Часто хлопець бачив, як після цих допитів у людей текла кров.

"Дитина чула звуки і бачила наслідки тортур. Хлопець перебував у холодному і темному приміщенні довгий період часу і майже не отримував їжу за те, що просто сфотографував спалену техніку російських військових"" - написав в Telegram Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Перші чотири дні Віталія майже не годували. Росіяни приносили їжу тільки двом людям. Ймовірно, для тих, хто сидів найдовше. Ті з хлопчиком ділилися, але навіть їхні порції були дуже маленькі.

"На п'ятий день мені дали дві ложки гречки і дві ложки макаронів. Годували один раз на день", – розповів Віталій.

Після підвалу хлопця кілька днів тримали в душовій, а потім в архівній кімнаті. Окупанти погрожували, що посадять його у в'язницю і відвезуть до Росії. Відпустили хлопця лише 22 вересня.

"Росія такими діями порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію щодо цивільного населення України, здійснюючи воєнний злочин", – прокоментував Лубінець.

Воєнні злочини Росії

Російські окупанти жорстоко стратили 6 чоловіків і дівчинку-підлітка. Наводку на них дав вітчим дівчинки, який почав співпрацювати з ворогом, повідомляє The New York Times. Трагедія сталася в селі Правдине поблизу Херсона.

У звільненому Херсоні СБУ виявила катівню росіян. Окупанти тримали там патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Росіяни допитували і жорстоко катували херсонців. Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.

Російські загарбники убили в Херсонській області мирне подружжя фермерів. Тіла загиблих правоохоронці виявили у їхньому власному підвалі. Подія сталася ще в серпні, коли Херсонщина була під окупацією.

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