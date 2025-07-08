Минає епоха: 80-річний Майкл Дуглас завершує кінокар'єру

Дуглас зізнався, чому прийняв таке рішення.

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Майкл Дуглас зараз - актор розповів про кінець кар'єри / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas, ua.depositphotos.com

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Майкл Дуглас розповів про рішення піти з кіно

Актор мотивував своє рішення

Оскароносний Майкл Дуглас народився в сім'ї акторів і почав свою кар'єру в 70-их. За майже 60 років у кіно він взяв участь у понад 65 кінопроєктах.

Однак зараз 80-річна зірка готується назавжди піти зі сцени. Шокуючу для шанувальників новину Дуглас повідомив на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах 5-го липня. Він зазначив, що не знімається вже три роки, оскільки усвідомив, що час зупинитися.

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Утім, актор не виключає, що може повернутися в кіно заради якоїсь дуже цікавої роботи. "Я дуже напружено працював майже 60 років, і я не хочу стати одним із тих, хто впав замертво на знімальному майданчику. У мене немає намірів повертатися. Я не кажу, що я на пенсії, тому що якщо з'явиться щось особливе, то я повернуся, а інакше - ні", - цитує Майкла видання Variety.

Майкл Дуглас і з дружиною Кетрін Зетою-Джонс та їхніми спільними дітьми Керіс і Діланом / instagram.com/michaelkirkdouglas

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Про персону: Майкл Дуглас Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

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