Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. У багатьох областях оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 8 липня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 липня

Коли температура повітря підвищиться до +39 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 8 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 7 липня та протягом 8 липня у західних областях України будуть грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с.

відео дня

Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 8 липня буде спека. На півдні та у центральних областях температура повітря підвищиться до +36 градусів.

Однак західні регіони накриє циклон. Він принесе грозові дощі, які дійдуть аж до північних областей. 9 липня очікується послаблення спеки у західних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 липня

В Україні 8 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у багатьох областях. У цей день вітер буде південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"У західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 15-20° (в Карпатах 12-17°), вдень 26-31°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-39°, у північних та Вінницькій областях 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 8 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня / фото: meteoprog

Погода 8 липня у Києві

У Києві 8 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°; у Києві вночі 20-22°, вдень 31-33°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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