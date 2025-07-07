Трамп дав велику обіцянку щодо України, але одна людина її зірвала - дипломат

Трамп зробив декілька дуже позитивних, розумних і сильних кроків, на тлі яких припинення військової допомоги Україні виглядало дивно, вважає Джон Гербст.

https://glavred.net/war/tramp-dal-vazhnoe-obeshchanie-po-ukraine-no-odin-chelovek-vse-sorval-diplomat-10679471.html Посилання скопійоване

Гегсет зупинив військову допомогу Україні без узгодження з адміністрацією Трампа - Гербст / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

Що сказав дипломат:

Пентагон ігнорує політику Трампа

Гегсет зупинив допомогу Україні без узгодження з Білим домом

Трамп зробив важливі кроки, які зіпсувало рішення Хегсета

Глава Пентагону Піт Гегсет ухвалив рішення про припинення військової допомоги Україні від США без узгодження з Білим домом. Про це заявив колишній американський посол у Києві Джон Гербст.

В інтерв'ю NV він розповів, що рішення Пентагону було ухвалено після того, як Трамп на саміті НАТО пообіцяв знайти для України дефіцитні засоби ППО.

відео дня

Також дипломат акцентував увагу на тому, що раніше Трамп говорив про Путіна як про проблему, переконав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП і погодився з наданням частини цих витрат на підтримку України.

"Це все - дуже позитивні, розумні та сильні кроки, які демонструють тверду позицію в інтересах США. Тому те, що після цього було ухвалено рішення про припинення постачання зброї, виглядає як свідчення того, що Міноборони просто ігнорує політику президента", - наголосив Джон Гербст.

Коротко про військову допомогу Україні від США / Інфографіка Главред

США призупинили допомогу Україні - що відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти NBC News дізналися, що рішення зупинити постачання пакета озброєнь Україні ухвалив міністр оборони Піт Гегсет. Американські військові офіцери проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що військова підтримка України не призводить до критичного спустошення арсеналів США.

4 липня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорювали питання військової допомоги і домовилися про посилення захисту українського неба.

Трамп заявив Зеленському, що готовий допомогти Україні з ППО, повідомили журналісти Axios із посиланням на свої джерела. Також Трамп пообіцяв перевірити ситуацію із затримкою військової допомоги Києву.

Інші новини:

Про Персону: Піт Гегсет Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред