Зупинка військової допомоги Україні: у Білому домі заговорили про інтереси США

Керолайн Левітт зазначила, що ця пауза нібито необхідна для перегляду наявних озброєнь.

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У Білому домі прокоментували зупинку військової допомоги / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

США зупинили постачання зброї Україні і сталося це на тлі масштабних дроново-ракетних атак РФ на українські мирні міста. Однак у Білому домі відмовляють називати це цілеспрямованою зупинкою. Речниця Керолайн Левітт заявила, що це лише "пауза", необхідна для стандартного перегляду наявних озброєнь, пише Укрінформ.

У Левітт запитали, хто ж сами ухвалив рішення про призупинення передачі зброї - президент США чи Пентагон.

"Жодне з цих тверджень не є правдою", - сказала Левітт. відео дня

Вона додала, що міністр оборони доручив Пентагону провести перегляд, щоб бути певним, що це все відповідає інтересам Америки.

"Це – пауза для перегляду, аби переконатися в тому, що все, що просуває Пентагон, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі", - додала Левітт.

США призупинили військові поставки Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше журналісти Politico з посиланням на власні джерела написали, що Штати тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї Україні.

Пізніше в адміністрації Трампа підтвердили припинення військових постачань Києву.

Згідно з даними CBS News, Міноборони США проводить аудит постачань озброєнь усім країнам, не лише Україні. У Штатах хочуть переконатися, що зброя постачалася виходячи з пріоритетів Вашингтона.

У Пентагоні заявили, що мають намір запропонувати Трампу шляхи для подальшої військової допомоги Україні.

Зеленський і Трамп терміново зателефонують на тлі паузи в допомозі США, дізналися в Politico. Журналісти Bloomberg також підтвердили, що лідери обговорять військові поставки Україні і назвали дату дзвінка - 4 липня. Пізніше Трамп підтвердив, що 4 липня поговорить із Зеленським.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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