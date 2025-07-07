У "Дії" з’явився сервіс не для всіх: кому доступна послуга і як її використовувати

Міністерство цифрової трансформації запускає сервіс, який допомагає ветеранам отримувати послуги швидко та зручно через "Дію".

https://glavred.net/ukraine/v-diji-poyavilsya-servis-ne-dlya-vseh-komu-dostupna-usluga-i-kak-ee-ispolzovat-10679480.html Посилання скопійоване

Розробники обіцяють розширювати перелік послуг у "Ветеран PRO" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

У застосунку "Дія" запустили сервіс "Ветеран PRO" для ветеранів

Доступні послуги зі статусом, субсидіями, спортом та житлом

У "Дії" з’явився новий цифровий сервіс — "Ветеран PRO", який спрощує доступ до важливих послуг для ветеранів та членів їхніх сімей.

Про запуск сервісу 7 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нова функція дозволяє отримувати необхідні послуги швидше та зручніше прямо зі смартфона.

відео дня

"Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою та за підтримки Програми розвитку ООН у межах 'Проєкту підтримки Дії', який фінансується Швецією", — зазначив Федоров.

Як користуватися "Ветеран PRO"

Щоб скористатися новим сервісом, потрібно:

Завантажити або оновити застосунок "Дія" і пройти авторизацію.

У розділі "Послуги" знайти пункт "Ветеран PRO".

Обрати одну з доступних послуг.

Які послуги вже доступні

На старті користувачам доступні такі функції:

Пошук фахівця з підтримки ветеранів і демобілізованих.

Сервіс "Ветеранський спорт".

Програма доступного житла "єОселя".

Програма відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".

Оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Подання заяви на отримання субсидії.

Розробники обіцяють, що перелік послуг розширюватиметься. Конкретні терміни і напрями доповнень наразі не розголошуються.

Що ще можна робити в "Дії":

Застосунок "Дія" спрощує чимало бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.

Також у мобільному застосунку "Дія" почалося бета-тестування нового документа - цифрового дозволу на зброю.

Крім того, застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред