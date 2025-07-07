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У "Дії" з’явився сервіс не для всіх: кому доступна послуга і як її використовувати

Руслан Іваненко
7 липня 2025, 22:27
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Міністерство цифрової трансформації запускає сервіс, який допомагає ветеранам отримувати послуги швидко та зручно через "Дію".
ДІЯ, Федоров
Розробники обіцяють розширювати перелік послуг у "Ветеран PRO" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У застосунку "Дія" запустили сервіс "Ветеран PRO" для ветеранів
  • Доступні послуги зі статусом, субсидіями, спортом та житлом

У "Дії" з’явився новий цифровий сервіс — "Ветеран PRO", який спрощує доступ до важливих послуг для ветеранів та членів їхніх сімей.

Про запуск сервісу 7 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нова функція дозволяє отримувати необхідні послуги швидше та зручніше прямо зі смартфона.

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"Проєкт реалізовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою та за підтримки Програми розвитку ООН у межах 'Проєкту підтримки Дії', який фінансується Швецією", — зазначив Федоров.

Як користуватися "Ветеран PRO"

Щоб скористатися новим сервісом, потрібно:

  • Завантажити або оновити застосунок "Дія" і пройти авторизацію.
  • У розділі "Послуги" знайти пункт "Ветеран PRO".
  • Обрати одну з доступних послуг.

Які послуги вже доступні

На старті користувачам доступні такі функції:

  • Пошук фахівця з підтримки ветеранів і демобілізованих.
  • Сервіс "Ветеранський спорт".
  • Програма доступного житла "єОселя".
  • Програма відновлення пошкодженого житла "єВідновлення".
  • Оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Подання заяви на отримання субсидії.

Розробники обіцяють, що перелік послуг розширюватиметься. Конкретні терміни і напрями доповнень наразі не розголошуються.

Що ще можна робити в "Дії":

Застосунок "Дія" спрощує чимало бюрократичних процесів, і переоформлення автомобіля - не виняток. Часто у водіїв виникає проблема, як переоформити машину з одного власника на іншого і не витратити при цьому багато часу. "Дія" - найкращий варіант у цій ситуації.

Також у мобільному застосунку "Дія" почалося бета-тестування нового документа - цифрового дозволу на зброю.

Крім того, застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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