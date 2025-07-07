Нова зброя проти 'Шахедів': нардеп розповів, що може прийти прийде на зміну Patriot

Росія почала завдавати одночасних ударів по одній цілі, щоб прорвати оборону і виснажити українську ППО.

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Костенко закликав зосередити зусилля на створенні дешевших перехоплювачів для боротьби з дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Чому росіяни змінюють тактику повітряних атак

Чим небезпечне виснаження української ППО

Яку відповідь на дрони пропонує Костенко

Російські війська почали використовувати нову тактику повітряних атак по Україні — одночасно завдавати кілька ударів по одній цілі. Це робиться не лише для її знищення, а й для виснаження української системи протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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За словами Костенка, загалом РФ уже застосувала понад 7 тисяч ракет і понад 50 тисяч дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Він підкреслив, що масштаби атак "навіть не йдуть у порівняння з Другою світовою війною", а через таку кількість цілей складно створити ППО, яка повністю зможе впоратись з усім потоком загроз.

"Вся система ППО розроблялася за часів "холодної" війни, тому вона досить дорога та розрахована на знищення серйозних цілей, а не "шахедів", які коштують від 30 до 100 тисяч доларів", — пояснив нардеп.

Він зауважив, що використання систем Patriot, С-300 чи "Буків" проти дешевих дронів є економічно невиправданим.

"Жодна економіка цього не витримає, тому треба розробляти і застосовувати менш дорогі засоби, зокрема, перехоплювачі, щоб боротися з російськими дронами", — наголосив Костенко."Треба робити побільше дронів-перехоплювачів, які є порівняно дешевшими, і можуть боротися з дронами", — додав він.

За словами депутата, наразі Росія потенційно здатна запускати до 500 дронів за один день, але не може робити це щодня через нестачу ресурсів.

"Разом з фальш-дронами можуть робити такі атаки раз на 3–4 дні", — зазначив він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Костенко підкреслив, що Україні необхідно зосередитися на масштабному виробництві засобів для відбиття атак:

"Треба робити суцільне радіолокаційне поле, автоматизувати все це і знищувати російські дрони. Думаю, що в найближчий час знайдемо ці рішення і щодня збиватимемо все більшу кількість 'шахедів'", — заявив нардеп.

Передача Україні Patriot - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про, те що Україні потрібні Patriot для оборони. На питання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, очільник США відповів, що це можливо.

Наприкінці червня голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Однак згодом прессекретарка адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт не стала коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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