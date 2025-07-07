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Удар по режиму Путіна в 500%: у Зеленського розкрили плани США

Андрій Ганчук
7 липня 2025, 20:20
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Законопроєкт Грема-Блюменталя все-таки ухвалять, але в документ внесуть зміни, вважають в Офісі президента.
Путін, санкції проти Росії
США раптово введуть санкції проти Росії - радник Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Головне:

  • США визначаться із законопроєктом про санкції проти Росії у вересні
  • У документ внесуть зміни
  • Санкції США стануть раптовими

Законопроєкт авторства сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який передбачає мита в 500% проти країн-покупців російських енергоносіїв, усе-таки ухвалять. Але документ змінять. Рішення Сполучених Штатів напевно стане раптовим. Про це заявив радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк.

Як повідомляє УНІАН, чиновник розповів, що в Сполучених Штатах, зокрема і в команді Трампа, тривають дискусії щодо цього законопроєкту. Терміни ухвалення невідомі, але "за аналогією з ударом США по Ірану, це може статися раптово".

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Крім того, за його словами, на базі G7 точаться дискусії про створення групи, яка б здійснювала контроль виконання західних санкцій.

Владислав Власюк підкреслив, що ідею нових американських санкцій проти Росії підтримує більшість партнерів і союзників України. Утім, американці поки що думають.

Згідно з прогнозом Власюка, США остаточно визначаться зі своєю відповіддю у вересні.

санкции
Коротко про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Санкції США проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, наприкінці червня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сказав, що Трамп дав зелене світло на просування законопроєкту про мита в 500% проти тих, хто купує енергоносії у РФ. За словами Грема, документ ухвалять після липневої паузи у Сенаті.

Країни-партнери України мають ухвалити нові та жорсткі санкції проти Росії, щоб Москва повернулася до реальності, сказав речник МЗС Георгій Тихий. Так він відповів на повернення російської влади до ультимативної риторики 2022 року.

Путін має намір продовжувати воювати, і гроші у нього не закінчаться, вважає колишній заступник міністра фінансів РФ, економіст Сергій Алексашенко. В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що всі прогнози про скорочення військових витрат Кремль закладає виключно на повоєнний час, а під час війни витрати на армію не знизяться.

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Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

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