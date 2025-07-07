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Повернувся, щоб попрощатись: після звільнення з полону помер Валерій Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
7 липня 2025, 19:27
1352
У полоні чоловік піддавався майже всім можливим тортурам. Його організм просто не витримав.
Валерий Зеленский
Пілся звільнення з полону помер Валерій Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП, фото з особистого архіву

З російського полону повернувся український військовий 53 окремої механізованої бригади Валерій Зеленський. Там він пробув цілих три роки. Але Валерій помер за місяць після звільнення. Про це повідомляє Суспільне.

Донька Валерія розповіла, що 57-річний організм її батька просто не витримав тортури. Він жив у полоні та постійно думав лише про родину і мріяв побачити очі коханої дружини.

У молодості він приїхав у Сіверськодонецьк, де навчався на хіміка-технолога. Саме там він зустрів кохання свого життя.

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З часом Валерій працював на "Азоті", після чого влаштувався у міліцію. Коли відбулась реформа, він став "опером" у поліції. Він з дитинства мріяв стати правоохоронцем. Згодом він намагався влаштувати власний бізнес, але не вийшло.

Перебування у полоні

Валерій писав рідним листа. Він думав, що вони знаходяться у Сіверськодонецьку. Він молився три рази на день. Він вставав о 4:00, молився, о 6:00 омивався льодяною водою.

Він постійно згадував всі дні народження рідних. Про це навіть розповідав хлопець, який також звільнився з полону: "Ми вивчили ваші дні народження, тому що він кожен день їх повторював. Ми завжди знали, коли в кого день народження".

Рідні вважають, що його довго не обмінювали саме через прізвище. Хлопці, які поверталися раніше, розповідали, що Валерій постійно піддавався тортурам, ледь не кожен день.

У полоні він читав книжку Лікар Живаго і те ж саме робила його кохана. А напередодні йому вона наснилась і сказала: "Рідненький, не спізнись на автобус о 11:20". Цікаво те, що вони виїхали саме о 11:28.

У медичному висновку зазначили, що у полоні до нього були застосовані практично всі види тортур. У нього було кілька травм, не працювали плече та рука.

Дивіться відео про Валерія Зеленського:

Повернення з полону

25 травня 2025 року відбувся обмін, в рамках якого Валерій Зеленський повернувся в Україну.

"Спочатку через координаційний центр смс прийшла. Потім через "Дію" повідомили. Я навіть скриншоти робила, бо я повірити не могла. Не віриш в це. І написано: "Очікуйте на дзвінок". У нас такий мандраж був. Ми всі плакали від щастя, бо нарешті найстрашніший сон у нашому житті закінчився. Нам стільки хотілося йому сказати, щоб він не хвилювався, бо ми знаємо, що, він дуже хвилювався за нас", - розповіла дочка Валерія.

Коли він зателефонував рідним, то був приємно здивований, що рідні розмовляли з ним українською мовою, а не "мовою катів".

"Перше, що він сказав: я нікого не здав. Для нього слова честі. Це було, просто вище всього. Він нікого не здав. Він нікого не підставив. Він нічого не розповів. Він був ладний витерпіти абсолютно все, але він нікого не підставить. Він ніколи не продасть Україну", - розповідає дочка.

Того ж дня він дізнався, що у нього тепер є онук. Він мріяв саме про онука, адже одна з дочок подарувала йому двох онучок.

"Каже: "Коли я пограюся дитячою залізницею? Я хочу, щоб у мене була така можливість. Коли?". І нарешті у нього була така можливість. Це дуже надихнуло нас. Ми зрозуміли, що все не дарма. Ми кажемо: "Все буде. Будь ласка, тільки тримайся, тільки вилікуйся", - каже дочка.

Він дуже хотів вилікуватись та казав, що йому є для чого жити. Однак через всі тортури організм був знесилений, він "згорів" за тиждень. Валерій повернувся з полону дуже голодним і хотів з'їсти буквально все, але він нічого не міг їсти.

"Він просив і я зробила сирники, але він навіть не зміг їх з'їсти. І мама каже: "Віддай іншим, тому що вони пропадуть". Він каже: "Я не можу, це мої сирники, я маю їх з'їсти". Але він не з'їв абсолютно нічого. З того часу, як він повернувся, він так і не поїв. Ми думали, проблема тільки підшлункова. Лікарі почали лікувати підшлункову, робили діаліз, багато чого робили. Коли він вже тиждень був у реанімації, це дуже сильно позначилося на його зовнішньому вигляді, людина була настільки виснажена, що стала взагалі привидом себе", - пригадує дочка.

Виявилось, що у нього розпадалися вже всі органи, некроз був не лише на підшлунковій.

"Тебе розриває від двох почуттів. Перше почуття — це невичерпний біль, за те, що твоя улюблена людина її більше немає. Її просто затортурили. І є радість від того, що він більше не відчуває тих тортур", - з болем каже дочка Валерія Зеленського.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. За словами президента України Зеленського, багато хто з тих, хто повернувся додому, провели в полоні понад два роки.

Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі військові. Відео з їхніми першими емоціями після повернення швидко поширилися в соцмережах.

21 червня стало відомо про смерть Сергія Добровольського - колишнього полоненого, який пробув у російському полоні два роки і повернувся в Україну тільки в травні. Про це повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.

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