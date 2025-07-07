Масштабні вибухи біля Житомира: у поліції розповіли, що сталось насправді

Масштабні вибухи біля Житомира 2 липня сталися через незаконне виробництво вибухівки, до якого причетна група чоловіків, зазначили в поліції.

https://glavred.net/ukraine/masshtabnye-vzryvy-vozle-zhitomira-v-policii-rasskazali-chto-proizoshlo-na-samom-dele-10679396.html Посилання скопійоване

Стала відома справжня причина вибухів біля Житомира 2 липня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

В поліції назвали причину масштабних вибухів поблизу Житомира 2 липня

Загальна сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень, 2 людей загинуло, ще 83 - поранено

Вибухи поблизу Житомира ввечері 2 липня стали наслідком незаконного виготовлення вибухових речовин. П’ятьом чоловікам оголосили підозри у скоєнні кількох злочинів, вчинених за попередньою змовою. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що 2 липня в селі Березина Житомирського району, поблизу траси Київ–Чоп пролунали вибухи. Внаслідок них загинуло двоє людей, ще 83 особи дістали травми різного ступеня, також були пошкоджені будівлі та транспорт. Збитки перевищили 46 мільйонів гривень.

відео дня

Слідство встановило, що влітку 2024 року 60-річний мешканець Сумщини разом із чотирма спільниками організував виготовлення вибухових сумішей і пристроїв із метою подальшого заробітку.

"Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березина на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин", - йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що одним зі спільників був 50-річний мешканець Сумщини з освітою хіміка. Він створив формулу для виготовлення вибухової речовини, контролював процес і керував двома працівниками — 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва постійно жили на території підприємства, займалися виготовленням вибухівки, приймали хімічні речовини та виконували інші завдання.

"Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту. Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті", - повідомили правоохоронці.

7 липня всім п’ятьом чоловікам оголосили підозру у вчиненні злочинів, скоєних за попередньою змовою: незаконне виготовлення й зберігання вибухових речовин і пристроїв без дозволу, а також порушення правил зберігання, що призвели до загибелі людей і тяжких наслідків.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної діяльності. Справу курує Житомирська обласна прокуратура. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення.

Вибухи неподалік від Житомира 2 липня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 липня в Житомирі пролунали сильні вибухи, які, як з’ясувалося пізніше, сталися неподалік обласного центру — на трасі в напрямку Києва. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Згодом патрульна поліція поінформувала про впровадження двостороннього руху на автодорозі М-06 Київ — Чоп у Житомирській області.

До вечора того ж дня кількість постраждалих унаслідок вибуху зросла до 24 осіб, ще двож людей загинуло. За словами Бунечка, вибух стався не на автозаправці, як спершу припускали, а на території одного з місцевих підприємств.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред