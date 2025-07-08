Швейцарія виділяє потужний транш Україні: Зеленський розповів, куди підуть кошти

Коротко:
- Швейцарія виділяє 5 млрд франків (приблизно 6,2 мільярда доларів) на відбудову України
- Зеленський зустрівся з президенткою Нацради Швейцарії
- Обговорили повернення викрадених дітей та підтримку України
Швейцарія ухвалила рішення надати Україні 5 мільярдів швейцарських франків (приблизно 6,2 мільярда доларів) на відновлення країни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.
"Обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу. Дякую за рішення виділити 5 млрд франків на відбудову нашої країни. Маємо багато перспективних проєктів у гуманітарній сфері, які за допомогою цих коштів можемо спільно реалізувати", — зазначив глава держави.відео дня
Окремо під час перемовин сторони торкнулися питання депортації українських дітей до Росії. Зеленський висловив сподівання, що Швейцарія приєднається до міжнародних зусиль з їх повернення.
Також президент подякував Маї Рінікер за її візит не лише до Києва, а й до інших регіонів України. "Це справді важливо", — наголосив він.
Зі свого боку, президентка Нацради Швейцарії заявила, що її країна рішуче засуджує російську агресію та підтримує встановлення "всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України".
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.
Крім того, Велика Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для зенітно-ракетних комплексів, спеціально розроблених з урахуванням потреб нашої країни. Поставка ракет здійснюється за кошти, отримані з заморожених російських активів.
Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.
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