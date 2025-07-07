Як змусити Китай перестати допомагати Росії - названо єдиний спосіб

Сполучені Штати мають необхідні інструменти впливу, щоб змусити Китай перестати постачати до Росії дрони та обладнання, зазначив Власюк.

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Названо серйозну проблему для України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Власюк:

Підтримка Китаєм російського виробництва залишається проблемою для України

Змінити ситуацію можуть лише США

Країни Заходу можуть ввести санкції проти китайських банків

Найбільш серйозною проблемою для України залишається постачання Китаєм дронів, обладнання та матеріалів до Росії. Про це радник-уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

"Китай продовжує забезпечувати РФ обладнанням, матеріалами, дронами, які необхідні для ведення бойових дій, та збільшує постачання до РФ", - констатував Власюк. відео дня

За його словами, навіть ті компоненти, які формально виготовлені в Росії, найімовірніше, мають китайське походження. Україна наразі не має інструментів, щоб вплинути на ці постачання, змінити ситуацію можуть лише Сполучені Штати.

Одним із можливих кроків він назвав запровадження санкцій проти китайських банків, які беруть участь у розрахунках із Росією в обхід західних обмежень.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження проти двох китайських банків", - зауважив Власюк.

Крім того, Україна розглядає санкції проти китайської компанії, деталі якої були виявлені у збитому дроні "Шахед".

На запитання щодо реакції Китаю на українські обмеження, Власюк відповів, що Пекіну це не до вподоби, хоча й докази участі Китаю у підтримці Росії він ігнорує.

Водночас, як зазначив уповноважений президента з питань санкцій, частка європейських та американських компонентів у російській зброї зменшилась завдяки посиленому експортному контролю з боку західних партнерів.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Політика Китаю щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай висловив готовність посилювати стратегічну комунікацію з Францією для сприяння політичному вирішенню "української кризи". Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Австралійський військовий аналітик, відставний генерал Мік Райан зазначив, що Китай має щонайменше три стратегічні причини підтримувати тривалий конфлікт в Україні.

Під час зустрічі з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас, Ван Ї заявив, що Пекін "не може дозволити собі поразки Росії в Україні".

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Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

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