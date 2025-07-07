Ворог завдає ударів по ТЦК: у ЗСУ розповіли, які готують заходи безпеки

Російські дрони продовжують атакувати ТЦК, але українські військові впроваджують заходи для захисту персоналу та документів.

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Сухопутні війська розосереджують працівників ТЦК, щоб мінімізувати ризики та забезпечити безперервність мобілізаційних процесів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія посилила атаки дронами на українські ТЦК та прилеглі території

Удари зафіксовано в Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці

Це вже шоста атака РФ на ТЦК за останні два тижні

За останні два тижні Росія здійснила вже шосту атаку на будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК) та прилеглі території, реалізуючи свій новий план. Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у коментарях для ТСН.ua розповіли, як ці атаки можуть вплинути на мобілізацію у регіонах і країні загалом.

"Всі мобілізаційні заходи будуть продовжуватися. Гіркий досвід (прильотів — ред.) буде врахований. Планується розосередження персоналу ТЦК та СП, щоб захистити життя та здоров’я працівників. Ми зробимо все можливе, щоб убезпечити військовозобов’язаних, які відвідують ці установи", — зазначив Саранцев. відео дня

Він додав, що значна частина документації, яка зберігається в ТЦК, вже оцифрована, хоча питання щодо паперових носіїв поки залишається відкритим.

"Росія усвідомлює, що ТЦК — це ключові структури для мобілізації, тому намагається зупинити їхню роботу. Працюють три напрямки: інформаційні атаки, терористичні акти та повітряні удари дронами-камікадзе", — пояснив Саранцев.

Іван Тимочко додав, що в ТЦК зберігається не лише інформація про військовозобов’язаних, а й дані про безвісти зниклих, ветеранів, демобілізованих і осіб з інвалідністю.

"Це централізовані удари, які Росія планувала давно, щоб дискредитувати наших військових та зірвати мобілізацію. ТЦК наповнюють реєстри, які допомагають вирішувати важливі питання мобілізації", — наголосив голова Ради резервістів.

Він також зазначив, що після серії терористичних атак співробітники ТЦК почали працювати у більш розосередженому режимі, що підтверджують і в Міноборони.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

"Росія намагається подати ці атаки як символічні, але насправді це спроба обвалити нашу оборону. Вони готові йти на крайні заходи, тому подібні удари триватимуть", — підсумував Тимочко.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, вночі 6 липня Росія дронами і ракетами завдала удару по Україні. Ворог атакував Київську область, Харків, Запоріжжя та область, Миколаїв та інші міста. На місці прильотів фіксувалися пожежі. Постраждали люди.

Крім того, президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроєкти для продовження воєнного стану та мобілізації. Воєнний стан мають продовжити ще на 90 днів - до 5 листопада поточного року. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Окупанти, ймовірно, найближчим часом спробують оточити ЗСУ в Покровську та обійти із заходу українські позиції, припустили аналітики Інституту вивчення війни. Також відомо, що ворог атакує і на північний схід від Покровська, намагаючись перерізати логістику Сил оборони в районі Мирнограда і самого Покровська.

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