Спроба номер три: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж

Читайте більше:
- Що відомо про особисте життя Мел Бі
- Коли співачка почала зустрічатися і заручилася з майбутнім третім чоловіком
- Яким було весілля Мелані Браун і Рорі Макфі
Британська співачка Мелані Браун, більш відома, як Мел Бі або Скері Спайс з гурту Spice Girls, робила кілька спроб знайти своє сімейне щастя. З 1998 до 2000 року вона була одружена з танцюристом Джиммі Гулзаром, у 2006 році зустрічалася з американським актором Едді Мерфі, а в 2007-2017 була дружиною продюсера Стівена Белафонте. У двотисячних у Браун навіть був роман із жінкою - продюсеркою Крістін Крокос, проте особисте життя артистки все ж не складалося довгий час.
Усе змінилося 2018 року, коли Мел Бі почала зустрічатися зі стилістом-перукарем Рорі Макфі, який молодший за неї на 13 років. У жовтні 2022 року коханий зробив "перчинці" пропозицію руки і серця.
Підготовка до весілля її мрії зайняла у співачки майже три роки. П'ятого липня 2025 року Мелані Браун і Рорі Макфі одружилися в Соборі святого Павла в Лондоні. Про це повідомляє видання People.
Подружками нареченої були доньки співачки від попередніх стосунків - Фенікс Чі Гулзар (1999 р.н.), Ейнджел Айріс Мерфі-Браун (2007 р.н.) і Медісон Браун-Белафонте (2011 р.н.).
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Про персону: Мелані Браун
Мелані Джанін Браун Бентон - британська співачка, авторка пісень, акторка і телеведуча. Найвідоміша як Mel B (Мел Бі) і Scary Spice з гурту Spice Girls, повідомляє Вікіпедія.
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