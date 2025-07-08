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Спроба номер три: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж

Анна Підгорна
8 липня 2025, 00:45
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Наречений Мелані Браун молодший за "перчинку" на 13 років.
Spice Girls, Мелані Браун, Рорі Макфі
Мел Бі зі Spice Girls втретє вийшла заміж - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/officialmelb

Читайте більше:

  • Що відомо про особисте життя Мел Бі
  • Коли співачка почала зустрічатися і заручилася з майбутнім третім чоловіком
  • Яким було весілля Мелані Браун і Рорі Макфі

Британська співачка Мелані Браун, більш відома, як Мел Бі або Скері Спайс з гурту Spice Girls, робила кілька спроб знайти своє сімейне щастя. З 1998 до 2000 року вона була одружена з танцюристом Джиммі Гулзаром, у 2006 році зустрічалася з американським актором Едді Мерфі, а в 2007-2017 була дружиною продюсера Стівена Белафонте. У двотисячних у Браун навіть був роман із жінкою - продюсеркою Крістін Крокос, проте особисте життя артистки все ж не складалося довгий час.

Усе змінилося 2018 року, коли Мел Бі почала зустрічатися зі стилістом-перукарем Рорі Макфі, який молодший за неї на 13 років. У жовтні 2022 року коханий зробив "перчинці" пропозицію руки і серця.

відео дня

Підготовка до весілля її мрії зайняла у співачки майже три роки. П'ятого липня 2025 року Мелані Браун і Рорі Макфі одружилися в Соборі святого Павла в Лондоні. Про це повідомляє видання People.

Подружками нареченої були доньки співачки від попередніх стосунків - Фенікс Чі Гулзар (1999 р.н.), Ейнджел Айріс Мерфі-Браун (2007 р.н.) і Медісон Браун-Белафонте (2011 р.н.).

Мелані Браун, Рорі Макфі
Мел Бі зі Spice Girls втретє вийшла заміж - деталі / instagram.com/officialmelb
Мелані Браун, Рорі Макфі
Мел Бі зі Spice Girls втретє вийшла заміж - деталі / instagram.com/officialmelb

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Про персону: Мелані Браун

Мелані Джанін Браун Бентон - британська співачка, авторка пісень, акторка і телеведуча. Найвідоміша як Mel B (Мел Бі) і Scary Spice з гурту Spice Girls, повідомляє Вікіпедія.

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