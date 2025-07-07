РФ розмріялася про "денацифікацію" України: у Києві зробили жорстку заяву

Країна-окупант Росія повертається до риторики початку повномасштабної війни, сказав Георгій Тихий.

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Треба почати денацифікацію з Москви, адже Росія негативно ставиться до інших народів - Тихий / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, МЗС України

Коротко:

Денацифікація має розпочатися з Москви

РФ повертається до риторики початку 2022 року

Санкції Заходу мають повернути "денацифікаторів" до реальності

Україна не сприймає "вимоги" агресора Росії про так звану денацифікацію. Справжня "денацифікація" має починатися з Москви. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

У своєму акаунті в соцмережі X він написав про те, що з огляду на ставлення Росії до інших народів, денацифікацію потрібно починати з Москви.

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"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, з огляду на її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та інших народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - сказав Тихий.

Також він додав, що риторика глави МЗС РФ Сергія Лаврова показує: Кремль відкидає мирні зусилля і вдається до ультиматумів, які були на початку повномасштабної війни.

"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - наголосив Георгій Тихий.

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Як повідомляв Главред, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном із главою Кремля Володимиром Путіним. Російський "президент" повторив свої ультиматуми: Москва "хоче" для завершення війни нейтралітету України і визнання окупованих українських територій "російськими".

Україна не піде на умови Росії щодо питання обмеження Збройних сил, сказав Георгій Тихий. Він нагадав, що ніхто не має права диктувати Києву обмеження в оборонній сфері.

7 липня Сергій Лавров вибухнув "вимогами" щодо так званих денацифікації та демілітаризації України. Мовляв, дипломат "зажадав" від Києва ще й "визнання" окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму нібито російськими територіями.

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Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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