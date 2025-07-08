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Рекорд за кількістю атак: у Генштабі розкрили, які сили кинула РФ на прорив оборони

Руслан Іваненко
8 липня 2025, 01:50
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Генштаб повідомив про рекордну активність ворога на сході, де лише на одному напрямку зафіксували 46 атак.
ВСУ, Война, Фронт
Українські військові стримують масовані атаки на Покровському та Лиманському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Про головне:

  • "На Покровському та Лиманському напрямках – справжнє пекло"
  • ЗСУ стримують масований наступ і завдають ворогу втрат
  • На гарячих ділянках знищено понад 200 окупантів і техніку

Українські захисники продовжують героїчно стримувати наступальні дії ворога на ключових ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках, де, за словами Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу зафіксовано понад 130 бойових зіткнень.

"На Покровському та Лиманському напрямках – справжнє пекло", — зазначили в Генштабі, підсумовуючи ситуацію станом на 22:00 7 липня.

відео дня

Загалом протягом доби відбулося 137 зіткнень, в яких українські воїни успішно відбивали спроби штурмів з боку російських окупантів.

Окрім атак сухопутних сил, противник здійснив 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, випустивши п’ять ракет і скинувши 69 керованих авіабомб. За даними Генштабу, протягом доби було зафіксовано понад 4500 обстрілів, а також застосовано 1213 дронів-камікадзе.

Незважаючи на шалений тиск, ЗСУ продовжують завдавати ворогу відчутних втрат і не дають реалізувати плани наступу.

Ситуація по напрямках:

  • Північно-Слобожанський і Курський напрямки: 8 бойових зіткнень, 6 авіаударів (11 бомб), 286 обстрілів, зокрема 3 — з РСЗВ.
  • Південно-Слобожанський: 16 атак у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки, Кутьківки та інших.
  • Куп’янський: ворог намагався просунутися біля Голубівки та Загризового.
  • Лиманський: 27 штурмів у районах Нового Миру, Рідкодуба, Зеленій Долині, Серебрянського лісу та ін. Ще 6 боїв тривають.
  • Сіверський: три атаки поблизу Григорівки та Виїмки.
  • Краматорський: 5 атак у районах Миколаївки, Маркового, Предтечиного та Білої Гори — усі відбиті.
  • Торецький: 3 бойові зіткнення біля Диліївки.
  • Покровський напрямок залишається найгарячішим — 46 атак у районах Попова Яру, Лисівки, Звірового, Удачного, Новосергіївки та інших.

За попередніми оцінками, на цій ділянці українські воїни знищили 209 окупантів (78 — безповоротно), знищено або пошкоджено техніку ворога, зокрема автомобілі, дрони, артилерію, мотоцикли, спостережну станцію "Муром-М" та інші засоби.

  • Новопавлівський напрямок: 17 атак відбито, ще 5 зіткнень тривають.
  • Гуляйпільський: успішно відбито 2 штурми біля Малинівки.
  • Оріхівський: відбито 4 атаки в районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На інших напрямках — без суттєвих змін.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

Крім того, РФ може прорвати оборону і наблизитися до захоплення всієї Донецької області. Це може статися, якщо російські окупанти зможуть захопити Костянтинівку

Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині доволі напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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