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Українці можуть отримати компенсації по-новому: уряд прийняв важливе рішення

Віталій Кірсанов
7 липня 2025, 18:39
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Дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями.
Переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване в окупації житло
Переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване в окупації житло / колаж Главред, фото УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як саме обстежуватиметься житло на окупованих територіях
  • Хто зможе скористатися програмою компенсацій

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка дозволяє комісіям дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що це надасть доступ до компенсацій для людей, які втратили свої домівки внаслідок російської агресії - у громадах, що щодня під вогнем.

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"У багатьох регіонах через постійні обстріли комісії просто не можуть виїхати на місце, щоб обстежити пошкодження. Ми запускаємо механізм, який дає змогу отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя", - наголосив очільник відомства Олексій Кулеба.

Йдеться про те, що дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями.

Вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема:

  • супутникові знімки;
  • матеріали, отримані за допомогою зйомки з БПЛА;
  • фото та відео, зняті на мобільний телефон власником житла.

До знімків, зроблених заявниками, висуваються чіткі вимоги:

  • фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів;
  • файл має містити дату і час зйомки, геолокацію;
  • має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташований зруйнований будинок;
  • загальний і ще щонайменше 3 різні ракурси житла, які підтверджують факт знищення;
  • на знімках мають бути чітко зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема несучі стіни, перекриття, дах;
  • фотографії мають містити ідентифікаційні ознаки об'єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.

За потреби можна подавати додаткові підтвердження - акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців. Якщо матеріалів достатньо, комісія складає акт дистанційного обстеження і вносить його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПОМ), повідомили в Мінрозвитку.

"Це відкриває шлях до отримання житлового сертифіката - документу, що дає змогу придбати нове житло в безпечнішому регіоні", - додали у відомстві.

Мовиться, що на першому етапі він діятиме в громадах, де тривають бойові дії. У разі успішного впровадження, механізм буде масштабовано на інші території, зокрема й тимчасово окуповані.

Окрім цього, Мінрозвитку готує рішення, орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Зокрема, програму компенсацій для придбання житла в безпечних регіонах.

Першими нею скористаються військовослужбовці, чиї сім'ї були змушені покинути свої домівки. У межах цієї програми планується надання житлових ваучерів, які можна буде використати для купівлі житла або покриття витрат за іпотекою, повідомили у відомстві.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого і по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Нагадаємо, 2025 року, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України. Юристи розповіли, хто може отримати виплати.

Крім того, українкам пообіцяли до 150 тисяч грн на розвиток і масштабування власного бізнесу. У конкурсі можуть брати участь зареєстровані ФОПи у Львові та Львівській області.

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