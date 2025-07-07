Блеяння лютої пропаганди: Лавров поскаржився на Україну і зробив пропозицію Угорщині

Лавров покликав Будапешт до так званої коаліції тих, кого нібито утискають.

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Лавров вибухнув пропагандою і закликав Угорщину до "союзу" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Лавров "поскаржився" на українізацію в Україні

Лавров кличе Угорщину до "коаліції ущемлених"

Керівник міністерства країни-окупанта Росії Сергій Лавров запропонував очільнику МЗС Угорщини Петеру Сійярто, мовляв, разом боротися проти "примусової українізації" росіян і угорців в Україні.

В інтерв'ю Magyar Nemzet він вирішив повторити звичні тези російської пропаганди і звинуватив Україну в "переслідуванні та вбивствах росіян" і "порушенні прав російськомовних".

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Російський так званий головний дипломат закликав Будапешт, мовляв, разом боротися проти українізації.

"Інші етнічні групи, зокрема угорці, румуни, поляки, болгари, вірмени, білоруси та греки, піддаються примусовій українізації... Нині Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників. І ми можемо об'єднати зусилля в цьому питанні", - підкреслив Сергій Лавров.

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Як повідомляв Главред, раніше глава Кремля Володимир Путін повторив свій "ультиматум" Україні для завершення війни. Росія "хоче", щоб українська держава стала нейтральною, а окуповані території України, мовляв, були визнані "російськими".

Пізніше Сергій Лавров назвав начебто вимоги Росії щодо "денацифікації" та "демілітаризації" України. При цьому Москва "хоче", щоб офіційний Київ визнав чотири українські регіони разом із Кримом, нібито "російськими" територіями.

Денацифікація повинна початися з Москви - так прокоментував слова Лаврова представник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, ставлення Росії до інших народів вказує на необхідність такої політики.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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