Закатували у власному погребі: "визволителі" по-звірячому вбили подружжя фермерів на Херсонщині

Окупанти вбили подружжя фермерів у їх власному підвалі / Міноборони РФ

Російські загарбники вбили у Херсонській області мирне подружжя фермерів. Тіла загиблих правоохоронці виявили у їх власному підвалі. Подія сталася ще в серпні, коли Херсонщина була під окупацією.

"У серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння", - інформує Офіс генпрокурора в Telegram.

Зазначається, що при поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю у жовтні загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

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