Писали на стінах і молили про порятунок: у звільненому Херсоні виявили катівню росіян

Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.
У звільненому Херсоні СБУ виявила ще одну катівню росіян. Окупанти утримували в них патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.
"Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів. Окупанти в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом", - пише пресслужба СБУ.
Росіяни допитували і жорстоко катували херсонців. Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.
"В даний час проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних і притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.
Звільнення Херсона
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.
Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.
У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.
Читайте також:
- За 170 км від Херсона: росіяни обрали нову "столицю" окупованих територій на півдні-розвідка Британії
- Дмитро Комаров у Херсоні потрапив під ворожий обстріл після візиту президента Зеленського
- Військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ при звільненні Херсона