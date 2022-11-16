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Писали на стінах і молили про порятунок: у звільненому Херсоні виявили катівню росіян

16 листопада 2022, 19:03

Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.

Катівня окупантів в Херсоні
Катування окупантів у Херсоні / t.me/SBUkr/5787

У звільненому Херсоні СБУ виявила ще одну катівню росіян. Окупанти утримували в них патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

"Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів. Окупанти в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом", - пише пресслужба СБУ.

Росіяни допитували і жорстоко катували херсонців. Під час огляду катувальної були виявлені предмети, що вказують на ознаки тортур.

"В даний час проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних і притягнути їх до відповідальності", - додає СБУ.

  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787
  • Катівня у Херсоні
    Катівня у Херсоні t.me/SBUkr/5787

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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