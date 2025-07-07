Уряд планує змінити пенсії: стали відомі деталі для різних категорій пенсіонерів

Уряд хоче припинити практику, коли пенсію перераховують на основі зарплат нинішніх працівників.

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Пенсійна реформа має усунути переваги щодо віку, стажу і рівня заміщення для окремих професій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Мінсоцполітики залучило МВФ і Світовий банк для пенсійної реформи

Уряд готує законопроєкт про єдині правила індексації пенсій

Влада хоче скасувати пільги для спецпенсіонерів

В Україні планують реформувати пенсійну систему, аби усунути чинні викривлення. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

За її словами, однією з ключових проблем є ситуація, коли громадяни з однаковим обсягом трудових прав, але різними роками виходу на пенсію, отримують різні суми виплат.

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"Ми вже пропрацювали повністю механізм, який дозволить уникати цього викривлення. Побачили, де були баги, і вирішили цю проблему. Але задача, щоб цей законопроєкт був успішним у Верховній Раді", — зазначила міністр.

Вона додала, що нинішній рівень пенсійного забезпечення є недостатнім, і проблема не лише в обмеженому фінансовому ресурсі.

"Навіть якщо ми знайдемо його в цьому році, повинні розуміти, що такий же або більший фінансовий ресурс буде в наступному році, і далі. Для того ми робили велику кількість обрахунків, залучили міжнародні фінансові інституції – Світовий банк, МОП, МВФ – щоб бути впевненими, що ми гарантуємо той розмір виплат, який зараз запропонуємо для пенсіонерів", — сказала вона.

Жолнович також вказала на нерівність у пенсійному забезпеченні між загальною та спеціальною категоріями пенсіонерів. Зокрема, спецпенсіонери мають переваги у віці виходу на пенсію, стажі та відсотку заміщення зарплати.

"Якщо в загальному до 40% заміщення заробітку покривається державою для солідарної пенсії, то у спецпенсіонерів таке покриття сьогодні мінімум 70%, а в окремих випадках за рішенням судів – 90%.

І всі спецпенсіонери користуються усіма трьома привілеями: менший страховий стаж, менший вік досягнення і вищий відсоток. Тому ми так само підходимо до реформи пенсій", — наголосила міністр.

Ще однією перевагою для окремих категорій пенсіонерів є можливість повного перерахунку пенсії відповідно до зарплат працівників, які нині обіймають аналогічні посади. Міністерка вважає цю норму несправедливою.

"Це трошки нонсенс, тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються", — пояснила вона.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред: інфографіка

"Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. І сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають. Це неможливо поєднувати. Неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі. Я вважаю, що ми це маємо виправляти", — додала Жолнович.

Крім того, Мінсоцполітики підготувало законопроєкт, який передбачає уніфікацію індексації пенсій — вона буде здійснюватися за єдиними правилами та відповідно до рівня інфляції.

Пенсії в Україні - новини за темою:

Главред нагадує, що, згідно з даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні на 1 січня 2025 року становила 5 789,05 грн. Це на 403,80 грн (на 7,5%) більше, ніж на 1 січня минулого року.

Крім того, поєднання трьох рівнів пенсійного забезпечення може дозволити в майбутньому отримувати пенсію в розмірі 80% від середнього заробітку. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

Також мінімальну пенсію в Україні з 2026 року мають підвищити з 2361 до 2564 грн на місяць, ідеться в постанові Кабміну. Пенсія має зрости на 498 грн.

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Про персону: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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